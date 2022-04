Abramoviču zamrznili več milijard in zasegli nove nepremičnine

Milijarder in lastnik priljubljenega nogometnega kluba Chelsea Roman Abramovič se sooča z novimi sankcijami, ki jih države uvajajo zoper ruske oligarhe. Vlada manjšega otoka Jersey je namreč sporočila, da so zamrznili več kot šest milijard evrov premoženja, ki naj bi bilo povezano z ruskim mogotcem. Ob tem pa težave za Abramoviča prihajajo tudi iz Francije. Tam so namreč zasegli 33 nepremičnin, ki so v lasti ruskih oligarhov; med njimi jih je več prav v lasti Abramoviča.

Med Veliko Britanijo in Francijo, natančneje v Rokavskem prelivu, se skriva manjši otok Jersey – davčna oaza za marsikoga, ki želi povečati svoje premoženje. Ta otoček je zdaj udaril po premoženju ruskega mogotca Romana Abramoviča. Kot je sporočila tamkajšnja vlada, so namreč zamrznili več kot 6,5 milijarde evrov (7,3 milijarde dolarjev) premoženja, ki naj bi bilo povezano z ruskim oligarhom. Ocenjujejo, da je vsota enaka polovici javno ocenjenega bogastva milijarderja. icon-expand Nove težave za Romana Abramoviča. FOTO: Profimedia Kot so sporočili, je tamkajšnja policija vdrla v prostore, za katere sumijo, da so povezani z Abramovičem. Lokalno sodišče je medtem po poročanju Bloomberga uvedlo zamrznitev omenjenih sredstev. Ruskega oligarha in lastnika nogometnega kluba Chelsea je nov napad na njegovo premoženje medtem doletel tudi v Franciji. "Sankcije vključujejo domove, superjahte in helikopterje. Njihova vrednost skupaj presega 25 milijard evrov," je za britanski Guardian povedal vir francoskega finančnega ministrstva. PREBERI ŠE Oligarh Roman Abramovič prijatelje prosil, naj mu posodijo denar za plače zaposlenih Ministrstvo za gospodarstvo in finance pa je navedlo, da je zaseglo 33 nepremičnin, ki so v lasti ruskih oligarhov. Med njimi naj bi jih bilo ducat prav v lasti Abramoviča. Med zaseženimi lastninami je tako tudi Abramovičeva vila Château de la Croë na Cap d’Antibesu, ki ima osem spalnic, 15-metrski bazen, telovadnico in kino. Nepremičninski agenti ocenjujejo, da je nepremičnina vredna med 108 in 120 milijoni evrov. Tako Evropska unija kot Združeno kraljestvo sta Abramoviča sankcionirala že prejšnji mesec v sklopu strogih sankcij zoper ruske mogotce, ki naj bi bili blizu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Velik del njegovega premoženja je tako že zamrznjen, negotova pa je tudi usoda Abramovičevega nogometnega kluba Chesea FC. Abramoviču sicer na Otoku niso zasegli nobene nepremičnine.