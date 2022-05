Admiral Makarov v pristanišču? Uničena manjša ruska ladja

Nekateri ukrajinski viri so poročali, da naj bi ukrajinska vojska v bližini Kačjega otoka zadela in težko poškodovala še fregato Admiral Makarov. Objavili so tudi posnetek, ki pa prikazuje uspešen napad z brezpilotnim letalom Bayraktar TB2 na manjšo rusko ladjo na otoku, ki je tja pripeljala okrepitve. Medtem je Rusija objavila, kot trdijo, najnovejše fotografije iz krimskega pristanišča Sevastopol, na katerih je tudi domnevno odpisana fregata.

Svetovalec ukrajinskega ministra za notranje zadeve Anton Geraščenko je v petek sporočil, da so ukrajinske sile pri Kačjem otoku po potopitvi poveljniške križarke Moskva uspele zadeti še eno od pomembnejših ladij ruske črnomorske flote, fregato Admiral Makarov. Na ladji naj bi nato izbruhnil požar. V Kremlju so ukrajinske navedbe zanikali, prav tako je Pentagon sporočil, da informacij o uspešnem napadu na ladjo ne morejo potrditi. PREBERI ŠE Po Moskvi še Admiral Makarov? Ukrajina trdi, da so zadeli rusko fregato Rusija je nato danes objavila fotografijo pristanišča v Sevastopolu, ki prikazuje fregato Admiral Makarov (skrajno levo). Zaenkrat ni mogoče potrditi, kdaj je fotografija nastala, prav tako je ruska mornarica zaradi varnosti ob začetku invazije na Ukrajino sklenila zakriti oznake na trupu ladij. 4000-tonski Admiral Makarov je fregata razreda Admiral Grigorovič ruske mornarice in je del črnomorske flote. Gre za sodobno ladjo, ki je svoje naloge začela opravljati leta 2017. Nosi tudi vodene rakete. Oborožena je s 24 protiletalskimi raketnimi sistemi Buk srednjega dosega in osmimi protiladijskimi raketami skupine Kalibr. Slednje uporabljajo tudi za napade na zemeljske cilje v notranjosti Ukrajine. Medtem ko so nekateri viri trdili, da je Ukrajina znova uporabila protiladijske rakete neptun, pa so drugi navajali, da je domnevni napad izvedlo brezpilotno letalo turške izdelave Bayraktar TB2, ki se je proslavilo v zadnji armensko-azerbajdžanski vojni za Gorski Karabah. V času, ko v Ukrajini vlada t. i. megla vojne in je v obtoku ogromno (dez)informacij, je številne dogodke zelo težko neodvisno preveriti. Ukrajinska vojska je danes objavila posnetek napada na rusko ladjo, ki je priplula v pristanišče na Kačjem otoku. Kot kaže, gre za pristajalno ladjo razreda Serna. Ta naj bi na otok pripeljala nov protiletalski sistem, potem ko so prejšnjega ukrajinski brezpilotniki uničili pred dnevi. Zaenkrat ni jasno, ali so posnetek in navedbe Geraščenka povezani.