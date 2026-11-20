Petkovo jutro ni razkrilo le posledic obsežnega ruskega napada na Ukrajino, temveč je alarme prižgalo tudi v njeni sosedi. Na vzhodu Poljske, članice Nata, so namreč kamere ujele eksplozijo, ki je okoli 6.30 po lokalnem času odjeknila v bližini kraja Chmielek v okrožju Bigoraj.
Kot poroča portal Defence24.com, bi bila lahko eksplozija posledica padca rakete ali oboroženega drona. Vrsta in izvor predmeta sicer za zdaj še nista uradno potrjena.
Vladni varnostni center je prebivalcem poslal obvestilo o morebitnem zračnem napadu. "Poiščite varno mesto. Sledite navodilom služb za nujne primere. Počakajte na nadaljnje posodobitve," je pisalo v opozorilu. Zaradi morebitne nevarnosti je letališče v Rzeszówu prekinilo delovanje, piše portal Kyiv Post.
Poljska je zaradi raketnih aktivnosti v bližini meje z Ukrajino že v ponedeljek v zrak dvignila vojaška letala in okrepila nadzor svojega zračnega prostora. Tudi tokrat pa je bila po besedah vladnega varnostnega centra povečana pripravljenost poljskega sistema zračne obrambe.
Poljska je že sprožila preiskavo morebitne kršitve zračnega prostora. Vojska je sporočila, da pregleduje radarske podatke in preiskuje poročila o morebitnem vstopu vojaškega predmeta.
V ruskih napadih sta bila v Lvovu ubita dva človeka, več kot ducat drugih ranjenih, poškodovana je bila tudi železniška infrastruktura po vsej Ukrajini.
Do incidenta prihaja le nekaj ur po tristranskih pogovorih med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ruskim prredsednikom Vladimirjem Putinom in voditeljem Kitajske Ši Džinpingom.