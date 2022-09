Ali bo EU Rusom odprla meje? Borell o Putinovih grožnjah: 'Ne blefira'

Visoki predstavnik EU za zunanje zadeve in varnostno politiko meni, da smo se znašli v nevarnem trenutku. Ruski predsednik Vladimir Putin je namreč v preteklem tednu napovedal kar nekaj sprememb. "Zahod je rusko vojsko potisnil v kot, Putinov odziv, grožnja z jedrskim orožjem, pa je zelo zaskrbljujoč," pravi. Meni, da bi jo morali obravnavati resno, saj je Putin v svojem nagovoru poudaril, da ne blefira.

Sedem mesecev po začetku ruske invazije na Ukrajino so vojni analitiki jasni: Moskva je nazadovala, vseeno pa menijo, da se vojna brez diplomatske rešitve ne bo končala. "Treba je najti rešitev, ki bo ohranila suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine. Vojno lahko končamo tudi brez diplomacije, a ji bo nato sledila nova," so razložili.

