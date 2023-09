Ameriški abramsi kmalu v Ukrajini

"Medtem ko se srečujemo tukaj, se ukrajinska vojska trdo bori, da bi si povrnila svoje suvereno ozemlje pred vkopanimi ruskimi napadalci," je Austin dejal na srečanju, na katerega je povabil vojaške častnike in obrambne ministre iz približno 50 držav.

Po besedah Lloyda Austina bodo ZDA prve tanke abrams Ukrajini dobavile v prihodnjih dneh. Tanki bodo opremljeni s 120-milimetrskimi naboji z osiromašenim uranom. To strelivo nekateri strokovnjaki povezujejo z zdravstvenimi težavami, kot so rak in prirojene napake, vendar še niso dokazali, da je vzrok za te težave, poročajo tuje tiskovne agencije.

Opozoril je, da so uspehi ukrajinske vojske v okviru protiofenzive odvisni tudi od sredstev, ki jih Kijevu zagotavlja kontaktna skupina. "Naša skupna zavezanost bo ključnega pomena v trenutnih bojih – in na dolgi poti, ki je pred nami," je poudaril Austin in dodal, da ZDA sodelujejo tudi pri usposabljanju ukrajinskih pilotov za bojna letala F-16.

Po oceni obrambnega ministra ZDA čas ni na strani Rusije in njenega predsednika Vladimirja Putina. "Čas nikoli ni na strani diktatorja, ki po lastni izbiri začne imperialno vojno. In čas nikoli ni na strani agresije," je še dejal in pozdravil novega ukrajinskega obrambnega ministra Rustema Umerova.

Na srečanju v Ramsteinu zaradi okužbe z novim koronavirusom ni nemškega obrambnega ministra Borisa Pistoriusa. Ta je sicer v nedavnem pogovoru za nemški časnik Bild napovedal, da bo Nemčija Ukrajini namenila dodaten paket pomoči v vrednosti 400 milijonov evrov, ki bo vključeval predvsem strelivo in humanitarno pomoč.

Ameriška vlada je januarja napovedala, da bo Ukrajini dobavila 31 bojnih tankov abrams, marca pa je nato sporočila, da bodo dobavo izvedli jeseni. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem v ponedeljek prispel v ZDA in pred govorom na sedežu ZN v New Yorku obiskal ranjene ukrajinske vojake, ki se tam zdravijo.