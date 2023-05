Ameriški senator: 'Rusi umirajo. Še nikoli nismo tako dobro zapravili denarja'

Ameriški republikanski senator Lindsay Graham velja za enega najbolj vidnih 'jastrebov' v ameriški politiki, še posebej v odnosu do Rusije. Ob začetku vojne je omenjal umor ruskega predsednika Vladimirja Putina, tokrat pa je v pogovoru z Volodimirjem Zelenskim v Kijevu izrazil zadovoljstvo nad tem, da Rusi umirajo in dodal, da je to najboljša naložba ameriškega denarja.

Lindsay Graham velja za velikega podpornika napadene Ukrajine in še večjega nasprotnika Rusije. Že leta 2010 je ostro nasprotoval dogovoru o omejitvi jedrskega arzenala New Start med Rusijo in ZDA. Leto pozneje je podpisal predlog resolucije, v kateri je rusko posredovanje v Gruziji leta 2008 označeno za "dejanje agresije, ne samo proti Gruziji, ampak proti vsem novim demokracijam". Leta 2013 je predlagal tudi bojkot olimpijskih iger v Sočiju zaradi "vseh dejanj, ki jih je Rusija storila po svetu". 3. marca 2022, v času, ko so ruske enote še oblegale Kijev, pa je zapisal, da je "edini način, da se to konča, da nekdo v Rusiji ubije tega 'tipa'". Ta izjava je sicer povzročila veliko ogorčenje, predvsem v Rusiji, kjer pravijo, da je ameriški senator neposredno pozval k umoru predsednika Ruske federacije Vladimirja Putina.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Graham je tokrat obiskal Kijev, kjer se je srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Ta se je v objavljenem posnetku zahvalil Združenim državam Amerike, obema strankama, predsedniku Josephu Bidnu, kongresu in senatorju za vso pomoč, ki jo je prejela Ukrajina. "Svoboda ali smrt. Sedaj smo svobodni," pove Zelenski. Na to mu Graham odgovori: "In Rusi umirajo. To je najboljši denar, ki smo ga kdaj koli zapravili." "Hvala vam," zaključi Zelenski. Rusija ima Grahama že dolgo 'na piki'. Skupaj s senatorjem Johnom McCainom je že leta 2016 obiskal Ukrajino in v nagovoru vojakom dejal: "Vaša borba je naša borba. Leto 2017 bo leto ofenzive. Odšli bomo nazaj v Washington in se zavzeli za kaznovanje Rusije. Dovolj je ruske agresije, čas je, da plačajo višjo ceno."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke