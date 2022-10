'Sofisticirana tihotapska operacija': ukradeno žito hrani Putinov vojni stroj

MMK Metalurji je turška podružnica Magnitogorsk Iron & Steel Works, velikega ruskega jeklarskega konglomerata, ki ga nadzira Viktor Rašnikov , ruski milijarder, ki je blizu Putinu. Rašnikova in njegovo podjetje so sankcionirale Združene države, Evropska unija in Združeno kraljestvo zaradi zagotavljanja sredstev in opreme za rusko vojno v Ukrajini.

Mikhail Nenashev se je nato obrnil proti jugu in 25. junija prispel v Dortyol v Turčiji, kjer ga ekskluzivni videoposnetek, ki ga je pridobil AP, prikazuje dva dni pozneje na pomolu v lasti MMK Metalurji, proizvajalca jekla. Žerjave na pristanišču je mogoče videti, kako zajemajo žito in ga odlagajo v čakajoče tovornjake, ki se nato odpeljejo.

Da bi pokazali, kako deluje tihotapska operacija, so se osredotočili na tri ladje: Mikhail Nenashev, Fedor in Laodicea. Mikhail Nenashev je malo pred vojno kupilo rusko podjetje s področja obrambe, ki je že bilo sankcionirano zaradi zagotavljanja orožja, ki je bilo uporabljeno v Ukrajini.

Krajo, za katero strokovnjaki pravijo, da je potencialni vojni zločin, izvajajo bogati poslovneži in državna podjetja v Rusiji in Siriji, proti nekaterim izmed njih sicer že veljajo sankcije ZDA in Evropske unije, zatrjujejo raziskovalni novinarji.

AP in Frontline sta uporabila satelitske posnetke in podatke pomorskih radijskih transponderjev, da bi izsledila tri ducate ladij, ki so opravile več kot 50 potovanj - prevažale so žito z rusko okupiranih območij Ukrajine v pristanišča na Bližnjem vzhodu. Moskva je obtožbe sicer takoj označila za "lažne in neutemeljene".

Laodiceo, ki je v lasti Sirije, satelitski posnetek z dne 11. julija prikazuje privezano na pomolu v Feodosiji. Ladijski radijski transponder je bil izklopljen in tovorni prostori so bili odprti, napolnjeni z "belo snovjo" iz čakajočih tovornjakov. Dva tedna kasneje, ko je prispela v libanonsko pristaniško mesto Tripoli, pa je osebje trdilo, da prevaža žito iz majhnega ruskega pristanišča na drugi strani Črnega morja.

Kopija ladijskih manifestov, ki jih je pridobil AP, je trdila, da je bilo pristanišče izvora - Kavkaz. Tovor je bil naveden kot "ruski ječmen in ruska moka v vrečah." Pošiljatelj je bil naveden kot Agro-Fregat, kupec pa Loyal Agro Co Ltd., veleprodajna trgovina s sedežem v Turčiji. Tiskovni predstavnik Loyal Agro je povedal, da je podjetje prevzelo 5000 ton moke, preostali del ladijskega tovora pa je odšel v Tartus v Siriji.

"Dosegli smo dogovor z Rusijo, moka je prišla iz Rusije," je povedal Muhammed Cuma, tiskovni predstavnik podjetja. "Če bi bila moka ukradena, potem libanonske oblasti ne bi dovolile uvoza."

Toda Laodicea svojega tovora ni mogla prevzeti v Kavkazu, ruskem pristanišču, navedenem na manifestu - tudi ta ladja je namreč za pristanišče, trdi preiskava - prevelika.

Yayla Agro, ki pakira suho blago in pripravljene jedi, ki jih pošilja na police turških supermarketov, pa je denimo sporočila, da je kupila 8800 metričnih ton koruze, ki jo je ruska ladja Fedor 17. junija dostavila v turško pristanišče Bandirma. Tovor je bil vreden približno 2,7 milijona evrov.

Yayla Agro je v izjavi za AP zanikala, da bi kdaj kupila žito z okupiranih območij Ukrajine, in dejala, da tovorni list, potrdilo o poreklu in drugi uradni dokumenti kažejo, da je bila ladja naložena v pristanišču Kavkaz.

"Radi bi poudarili, da je naše podjetje vključeno v mednarodno trgovino, spoštuje etična pravila in meni, da je spoštovanje mednarodnega prava absolutna prednostna naloga," so sporočili iz podjetja. "V istem smislu Yayla Agro natančno preuči, ali so njeni poslovni partnerji predmet kakršnih koli mednarodnih sankcij."

A satelitski posnetki z 12. junija kažejo, da je bil Fedor v ruski lasti dejansko natovorjen v Sevastopolu na Krimu. Tako kot drugi dve ladji je Fedor prevelik, da bi pristal na Kavkazu.

Satelitski posnetki in podatki transponderjev prav tako prikazujejo velike tovorne ladje, zasidrane ob ruski obali, ki se srečujejo z manjšimi ladjami, ki prevažajo žito iz krimskih in ruskih pristanišč, kar prikriva pravi izvor tovora. Te večje ladje so nato prevažale mešano žito v Egipt, Libijo, Irak in Savdsko Arabijo.

Rusko početje sicer ni nekaj novega, meni Amin Daniel, izvršni direktor Windward, analitik za pomorska tveganja: "V tem primeru menim, da so ponarejeni manifesti skladni s tem, kar smo videli početi že Iran in Venezuelo in očitno to počne tudi Rusija. Upoštevajte pa, da žito ni nafta. Nafto se testira, lahko ugotovite izvor. Pri žitu pa je to težje."

David Crane, odvetnik za mednarodno kazensko pravo pa poudarja: "Odvzem zalog hrane civilnemu prebivalstvu na okupiranem območju in odnašanje na drugo lokacijo iz kakršnega koli razloga je kršitev Ženevske konvencije." A Rusija se doslej na kakršne koli mednarodne dogovore ni prav veliko ozirala.