Ashton Kutcher poziva: Ne odmikajte pogleda od dogajanja v Ukrajini

Kutcher in Kunisova sta zvezdniške prijatelje in druge vse od začetka ruske invazije na Ukrajino pozivala k podpori Miline domovine. Zvezdnika sta celo zagnala kampanjo, v kateri sta zbirala donacije za pomoč Ukrajini, zbranih 33 milijonov evrov pa sta namenila za pomoč beguncem in humanitarni pomoči v Ukrajini.

"Sem ponosna Ukrajinka," je razglasila Kunisova. "Medtem ko smo priča ukrajinskemu pogumu, smo tudi priča neznosnemu bremenu tistih, ki so se odločili, da zbežijo na varno. Veliko ljudi je zapustilo vse, kar poznajo in imajo radi, samo da so poiskali varno zavetje. Samo s tistim, kar so lahko odnesli s seboj, so pobegnili, sedaj pa iščejo zavetje in potrebščine za življenje," je še dejala.