Nekoč fotografiral ukrajinski ponos, zdaj spremlja uničevanje

Ko so ruske sile počasi napredovale v osrčje Mariupola, je velikanska tovarna postala dom več tisoč ukrajinskih vojakov, vključno z borci iz bataljona Azov, kontroverzne enote nacionalne garde, ki je povezana s skrajno desnico in ji Rusi očitajo simpatiziranje z idejami neonacizma. Industrijski kompleks, ki ga sestavlja tudi množica delavnic in predorov pod zemljo, zdaj borcem nudi naravno prednost in vsaj nekaj zavetja.

Rusija je sicer v zadnjih dneh že večkrat pozvala ukrajinske branilce, ki so se zatekli v Azovstal, naj odložijo orožje in se predajo, kar naj bi jim zagotovilo preživetje. Doslej so ukrajinski vojaki vse ponudbe zavrnili, poveljnik marincev Serhij Volina pa je za pomoč prosil Kijev in svetovne voditelje, ki jih je pozval, naj jim zagotovijo evakuacijo v tretjo državo. Opozoril je, da so v zakloniščih tudi civilisti, delavci Azovstala in družine vojakov.

Kremelj in tudi tuji analitiki sicer padec Azovstala in posledično celotnega Mariupola, ki je imel pred vojno 400.000 prebivalcev, napovedujejo že več dni, toda ruske sile sovjetske železarne kar ne morejo in ne morejo osvojiti.