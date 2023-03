Bahmut je postal 'območje ubijanja', vzhod mesta v rokah skupine Wagner

Po podatkih britanskih obveščevalcev je vzhod mesta Bahmut na vzhodu Ukrajine, ki je v središču spopadov v zadnjih tednih, v rokah ruske najemniške skupine Wagner, zahod mesta pa je še vedno pod nadzorom ukrajinske vojske. Šef paravojaške skupine Wagner je sporočil, da je ruski politični vrh zaradi javnih pozivov, naj se njegovim vojakom na fronti zagotovi več streliva, prekinil komunikacijo z njimi.

Bahmut je postal "območje ubijanja" in verjetno predstavlja velik izziv za Wagnerjeve plačance, ki poskušajo nadaljevati napad proti zahodu, je v najnovejšem poročilu zapisalo britansko ministrstvo za obrambo. "V zadnjih štirih dneh je skupina Wagner prevzela nadzor nad večino vzhodnega Bahmuta, medtem ko so jih ukrajinske sile zadržale na zahodu in porušile ključne mostove čez reko Bahmutka, ki zdaj označuje frontno linijo," piše v dnevnem poročilu britanskih obveščevalcev, ki ga je na Twitterju objavilo britansko obrambno ministrstvo. Napredovanje ruskih plačancev proti zahodu mesta je zaradi porušenih mostov zelo oteženo, ukrajinska vojska pa iz utrjenih položajev na zahodu strelja nanje. Vendar so ukrajinske sile in njihove oskrbovalne poti še vedno ranljive za obkolitev Bahmuta s severa in juga, so opozorili.

Kot je znano, ruske enote Bahmut na vzhodu Ukrajine poskušajo zavzeti že od lanskega poletja, zadnje tedne pa je v središču ruskih napadov. Skupina Wagner je na čelu te najdaljše ruske ofenzive od začetka ruske invazije na Ukrajino. Britansko obrambno ministrstvo od začetka ruske invazije pred več kot letom dni dnevno objavlja najnovejše informacije o poteku vojne, pri čemer se sklicuje na obveščevalne podatke. Moskva London obtožuje ciljno usmerjene dezinformacijske kampanje. Prigožin napovedal reorganizacijo Wagnerja: Postali bomo vojska z ideologijo Ustanovitelj zasebnega vojaškega podjetja Wagner Jevgenij Prigožin medtem vse jasneje izraža svoje politične ambicije. V video sporočilu, ki je bilo v petek predvajano na kanalu družbe, je sporočil, da namerava po zavzetju Bahmuta "resetirati" skupino in jo spremeniti v vojsko z ideologijo. "Zagotovo bomo zavzeli Artjomovsk (rusko ime za Bahmut), nakar se bomo počasi začeli znova zaganjati, krčiti (podjetje), nato pa bomo prešli v novo fazo in začeli zaposlovati ljudi v različnih regijah. Iz enostavnega zasebnega podjetja, najboljšega na svetu, se mora Wagner preobraziti v vojsko, ki bo sposobna braniti državo. Vojsko z ideologijo: boj za pravičnost". "Vojska z ideologijo je politični projekt. Le kakšne bi lahko bile njegove ambicije?" se ob tem sprašuje svetovalec na ukrajinskem ministrstvu za notranje zadeve Anton Gerašenko.

Prigožin je v četrtek tudi sporočil, da je ruski politični vrh prekinil komunikacijo z njimi. Kot je zatrdil, ga je Kremelj blokiral zaradi njegovih javnih pozivov, naj se njegovim vojakom na fronti zagotovi več streliva. "Da bi ustavili moje zahteve po strelivu, so izključili vse posebne telefonske linije v vseh uradnih Wagnerjevih enotah. In tudi blokirali vse moje prepustnice agencijam, ki so odgovorne za sprejemanje odločitev." Ob tem je Prigožin zatrdil, da bo sedaj za fizične zaloge streliva zaprošal prek medijev.