Banksy ruševine v Ukrajini prekril z umetninami

Porušene in drugače uničene stavbe v Ukrajini so postale platno svetovno znanega anonimnega umetnika Banksyja . Ta je nedavno potrdil, da stoji za sedmimi grafiti, ki krasijo tako tako osvobojena ukrajinska mesta v bližini prestolnice kot tudi sam Kijev. Prva umetnina, ki je vzbudila pozornost javnosti, prikazuje gimnastičarko, ki v stoji stoji nad ruševinami v četrti Borodianka, ki je bila napadena v prvih tednih rusko-ukrajinske vojne.

Predmestje Kijeva je bilo še posebej močno prizadeto ob napadu ruskih zračnih sil, zaradi česar je od številnih stavb ostal le kup kamenja. Pred vojno je v Borodianki sicer živelo 13.000 ljudi, večina pa jih je ob začetku invazije zbežala na varno. Kar je od mesta ostalo, so nato zavzele ruske sile, ki so se vanj preselile 28. februarja. Ukrajina je nadzor na mestom ponovno prejela 1. aprila, od takrat dalje pa so tako oblasti kot prebivalci osredotočeni na obnovo.