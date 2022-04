Beg ruskih in beloruskih tovornjakov pred sankcijami EU

Evropska unija je v luči vojne vihre v Ukrajini sankcije uvedla tudi zoper ruske in beloruske prevoznike. 9. aprila je sprejela sveženj ukrepov, med katerimi je tovornjakom iz teh dveh držav prepovedala vstop in bivanje v EU ter jim dala teden dni časa, da zapustijo območje Unije. Izjema so le tisti, ki prevažajo zdravila, pošto ali naftne derivate, poroča BBC.

Pred iztekom roka so se tako številni prevozniki odpravili na beg pred evropskimi sankcijami, na meji med Poljsko in Belorusijo pa so se začele kopičiti kolone tovornih vozil. V soboto so bile kolone dolge tudi že 80 kilometrov, nekateri pa so v zastoju obtičali tudi do 33 ur. "Še veliko kilometrov moram prevoziti. To je nerealno," so zapisali besede beloruskega voznika, ki je dvomil, da bo območje Evropske unije lahko zapustil do izteka roka.

Le nekaj ur po izteku roka so se čakalne dobe nekoliko skrajšale. Če so še nekaj ur pred tem prevozniki na zapustitev države čakali tudi več kot 30 ur, se je čakanje po polnoči skrajšalo na 12 ur.