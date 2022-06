Ben Stiller spoznal predsednika Zelenskega: Vi ste moj heroj

Stiller se je z Zelenskim srečal po tem, ko je obiskal mesto Irpin, prizorišče hudih spopadov na začetku ruske invazije. "To vidiš na televiziji, vidiš na družbenih omrežjih, ampak nekaj drugega je, ko to dejansko vidiš in občutiš," je predsedniku priznal Stiller, ki je imel med drugim priložnost spoznati družine, ki so nastanjene v bližini poljsko-ukrajinske meje, natančneje v vasi Medyka.