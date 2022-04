Benedict Cumberbatch bo na svoje posestvo kmalu sprejel ukrajinsko družino

Britanski igralec Benedict Cumberbatch na svojem posestvu že kmalu pričakuje ukrajinsko družino, ki ji je ponudil zatočišče pred vojno. Zvezdnik se je pridružil britanski shemi za pomoč Ukrajincem, ki so pred vojno v domovini zbežali v Združeno kraljestvo, za sodržavljane, ki so se prav tako odzvali humanitarni akciji, pa je dejal, da je ponosen na njih, saj je to odraz najboljšega, kar lahko človeštvo stori – ponudi pomoč.

Igralec Benedict Cumberbatch bo na svojem posestvu gostil ukrajinsko družino, ki je pred vojno, ki divja v domovini, zbežala v Veliko Britanijo. Zvezdnik se je pridružil humanitarni akciji, v kateri so Britanci ukrajinskim beguncem ponudili nastanitev, kot je povedal, pa je družina, ki jo bo gostil sam, že na poti proti v Združeno kraljestvo. Zvezdnik, ki je na londonski premieri svojega novega filma Doctor Strange In The Multiverse Of Madness nosil obleko v barvah ukrajinske zastave, je z novinarji delil novice o prihodu ukrajinske družine, ki jo bo gostil na svojem posestvu. "Uspeli so se prebiti iz Ukrajine, njihovo potovanje pa spremljam vsak dan," je povedal 45-letnik.

icon-expand Benedict Cumberbatch FOTO: Profimedia

"Na žalost so potrebovali zdravniško pomoč, več informacij o tem pa ne morem podati, saj bi s tem kršil njihovo zasebnost. Če bi z vami delil več informacij o času njihovega prihoda, pa bi lahko kdo posegel v mojo zasebnost. Želim si, da bi jim v svojem domu lahko ponudil nekaj stabilnosti po teh travmatičnih časih, ki so jih preživeli," je še dejal. Cumberbatch je še razkril, da je finančno pomagal tudi drugim ljudem, katerih družinski člani so bili primorani zapustiti Ukrajino. "Pomagati skušam tudi drugim ukrajinskim družinam, njihovim članom, ki so že državljani Združenega kraljestva, da bi lahko množično naselili svoje razširjene družine. To si seveda želijo storiti, a je za njih to predrago. V nekaj primerih sem tako ponudil finančno pomoč," je še razkril.