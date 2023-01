Berlin: Če želi Poljska Ukrajini poslati leoparde, ji tega ne bomo preprečili

To je prvi jasen signal iz Berlina glede tega spornega vprašanja. Baerbockova je slednje sporočila po tem, ko je poljski premier Mateusz Morawiecki v nedeljo dejal, da ne bodo "le pasivno gledali in čakali, da Ukrajina izkrvavi do smrti". Ob tem je poudaril, da je Poljska pripravljena sestaviti "manjšo koalicijo" ter tanke Ukrajini zagotoviti tudi brez podpore Berlina. Varšava je čakala zeleno luč Berlina, da lahko Kijevu zagotovi svoja nemška oklepna vozila.

Kremelj medtem trdi, da so ruske čete zavzele ugodnejše črte in položaje v regijah Herson in Zaporožje. Že v petek so sicer dejali, da so uspeli zavzeti vas Kliščivka, ki je od Bakhmuta oddaljena približno devet kilometrov. Ukrajinci sicer še niso komentirali teh trditev, so pa potrdili, da so ruske sile prodrle do roba Bakhmuta.