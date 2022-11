Po eksploziji na Poljskem se bo sešel tudi slovenski Svet za nacionalno varnost

Po eksploziji se bo nadaljevala preiskava in ugotavljanje vzrokov incidenta. Ker je po navedbah Varšave šlo za ruski izstrelek, je napovedano tudi zasedanje Varnostnega sveta ZN ter pogovori zaveznic in članic EU. Znova se bo sešel poljski svet za nacionalno varnost, ob 12. pa bo seja sveta za nacionalno varnost potekala tudi v Sloveniji.

Poljski premier Mateusz Morawiecki je danes pozval svoje rojake, naj ostanejo mirni, predsednik Andrzej Duda pa je že pred tem dejal, da ni nedvoumnih dokazov o tem, od kod je raketa priletela, in da je po njegovem mnenju šlo za osamljen incident.

"Če ugotovimo, za katero vrsto rakete je šlo, še ni nujno, da s tem ugotovimo tudi, kdo jo je izstrelil," je dejal francoski uradnik in ob tem opozoril na precejšnje tveganje eskalacije vojne. "To je tema, pri kateri res ne želimo narediti napake," je dodal.

Tudi Francija je danes pozvala k "izredni previdnosti" glede ugotavljanja izvora rakete na Poljskem in dodaja, da ima veliko držav v regiji podobno orožje. "Logično je, da k temu vprašanju pristopamo z največjo možno previdnostjo," je dejal predstavnik francoskega predsedstva.

Poljska vlada je ponoči potrdila, da sta v eksploziji rakete v poljski vasi Przewodow blizu meje z Ukrajino v torek popoldne umrli dve osebi, potem ko je izstrelek zadel skladišče z žitom. V prvih odzivih številni svetovni voditelji pozivajo k previdnosti in umiritvi razmer. "Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je zelo zaskrbljen zaradi poročil o eksploziji rakete na poljskem ozemlju," je povedal njegov tiskovni predstavnik Farhan Haq . "Nujno se moramo izogniti zaostrovanju vojne v Ukrajini."

Glede na nekatere navedbe naj bi dejansko šlo za raketo ukrajinske protiraketne obrambe. To je Biden sam dejal na srečanju z voditelji Nata in skupine G7. Po poročanju ameriške tiskovne agencije AP, ki se sklicuje na ameriške vire, gredo v tej smeri tudi prve ugotovitve preiskave.

Biden je dejal še, da uvodne informacije kažejo, da raketa najverjetneje ni bila izstreljena iz Rusije in obljubil, da bodo ZDA z zavezniki podpirale Poljsko pri preiskavi incidenta. "Zagotovil bom, da ugotovimo, kaj natanko se je zgodilo," je izjavil. "Z drugimi voditelji smo se soglasno odločili, da najprej opravimo preiskavo, da bi natančno razumeli, kaj se je zgodilo, nato pa se bomo skupaj odločili, kako se bomo odzvali," je dodal.

Tudi Bela hiša je bila v prvih odzivih previdna in uradno še nikomur ni pripisala krivde za izstrelitev rakete. V zgodnjem jutranjem telefonskem klicu z Balija je Biden poljskemu kolegu Dudi dejal, da "morata s svojima ekipama ostati v tesnem stiku, da bi določila ustrezne naslednje korake v nadaljevanju preiskave", so sporočili iz Bele hiše.

Po njegovih besedah je povsem nepredstavljivo, da Rusija v času, ko ves svet poziva k umirjanju položaja, nadaljuje zaostrovanje. S tem je mislil na več kot 100 raket, ki jih je Rusija v torek izstrelila na Ukrajino in pri tem povzročila izpad elektrike za več kot sedem milijonov ljudi.

Sestanka so se poleg Bidna udeležili še predsednik Evropskega sveta Charles Michel, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, japonski premier Fumio Kishida, britanski premier Rishi Sunak, kanadski premier Justin Trudeau, francoski predsednik Emmanuel Macron, španski premier Pedro Sanchez, premier Nizozemske Mark Rutte in italijanska premierka Giorgia Meloni.

Odzvale so se že številne države članice

Kmalu po napadu se je sicer že odzval tudi latvijski minister za obrambo Artis Pabriks. "Moje sožalje našim poljskim bratom. Zločinski ruski režim je izstrelil rakete, ki niso ciljale le ukrajinskih civilistov, ampak so padle tudi na Natovo ozemlje na Poljskem. Latvija v celoti stoji ob strani poljskim prijateljem in obsoja ta zločin," je zapisal.

Nad dogajanjem je skrb izrazilo tudi estonsko zunanje ministrstvo. "Potekajo posvetovanja s Poljsko in drugimi zaveznicami. Estonija je pripravljena braniti vsak centimeter Natovega ozemlja. Popolnoma smo solidarni z našo tesno zaveznico Poljsko."

Tudi Madžarska je sklicala sejo sveta za obrambo. "V odgovor na prekinitev dobave nafte po naftovodu Družba in rakete, ki so zadele poljsko ozemlje, je madžarski premier Viktor Orban sklical izredno sejo sveta za obrambo," je sporočil tiskovni predstavnik madžarske vlade.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je dejala, da Bruselj pozorno spremlja situacijo in je v stiku s poljskimi oblastmi in zavezniki. "Zaskrbljena sem zaradi poročil o eksploziji na Poljskem, ki je sledila obsežnemu ruskemu raketiranju ukrajinskih mest. Poljski in našim ukrajinskim prijateljem izrekam sožalje."

Rusko obrambno ministrstvo je v izjavi zanikalo, da so njihove rakete padle na poljsko ozemlje in poročanja označilo za "namerno provokacijo". "Rusija ni izvedla nobenih raketnih napadov na cilje v bližini ukrajinsko-poljske meje. Razbitine, ki so jih objavili poljski mediji, nimajo nobene zveze z ruskim orožjem."