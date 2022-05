Biden Putina posredno primerjal s Hitlerjem

Biden je dejal, da je bila dosedanja ameriška pomoč ključna za uspehe Ukrajine v boju proti Rusiji. Pozval je kongres, naj ukrepa takoj, ker se mudi in si ne morejo privoščiti čakanja.

Obrambni minister Lloyd Austin je z državnim sekretarjem Antonyjem Blinknom v pismu kongresu prosil za ukrepanje pred 19. majem, ko bo zmanjkalo sredstev iz doslej odobrenih skladov. Pentagon je iz doslej odobrene pomoči v orožju, vredne 3,5 milijarde dolarjev, porabil vse razen 100 milijonov dolarjev.

Predlog zakona, ki ga je Biden podpisal v ponedeljek, je v predstavniškem domu in senatu dobil veliko podporo obeh strank. V predstavniškem domu je bilo proti le deset republikancev, v senatu pa je bil potrjen brez glasovanja. "Ko predsednik Putin in Rusi slavijo dan zmage, ruske sile izvajajo vojne zločine in grozodejstva v Ukrajini in povzročajo nepotrebna trpljenje ter uničenje. Putin izkrivlja zgodovino s tem, ko skuša opravičiti neizzvano in neupravičeno vojno," je dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki.

Odesa tarča več ruskih raketnih napadov

Ukrajinsko priobalno mesto Odesa je bilo medtem v ponedeljek zvečer tarča ruskih raketnih napadov, sporočajo ukrajinske oblasti. V napadih, ki naj bi uničili dva hotela in nakupovalno središče, je umrla ena oseba, poroča ameriška mreža CNN.

Predstavnik za odnose z javnostmi regionalne vojaške uprave Sergej Bratčuk je dejal, da so ruske sile v letalskem napadu na hotela uporabile hipersonične rakete.

Iz dosedanjih poročil ni jasno, zakaj je ruska vojska izvedla napad na hotela niti ni podatka o tem, kdo je v njiju bival v času napada, še navaja CNN.

V ponedeljek so ruske sile s sedmimi raketami zadele tudi nakupovalno središče v Odesi, so sporočili predstavniki ukrajinske vojske.