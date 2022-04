Biden vojno v Ukrajini označil za genocid, Zelenski pozdravil njegovo izjavo

Prizori iz kijevskega predmestja Buča so pretresli svet.

Župan Buče Anatolij Fedoruk je dejal, da so na njihovem območju našli 403 trupla, število pa bi se lahko povečalo, ko bodo minolovci prečesali območje.

V Buči in drugih predmestjih Kijeva, ki so jih zasedle ruske čete, je bilo ubitih več kot 720 ljudi, več kot 200 pa jih štejejo za pogrešane, poroča ukrajinsko notranje ministrstvo.

Ukrajinsko generalno tožilstvo je sporočilo, da preiskuje tudi dogodke v okrožju Brovari, ki leži severovzhodno od Kijeva. V kleti v vasi Ševčenkove so medtem našli trupla šestih civilistov s strelnimi ranami, za to naj bi odgovorne ruske sile.

Rusija je te obtožbe že zanikala.

Biden dejanja Rusije v Ukrajini označil za genocid

Ameriški predsednik Joe Biden je najprej namignil, da Putin izvaja genocid, vendar ni šel v podrobnosti. Na novinarsko vprašanje je kasneje odvrnil, da je res omenil genocid. "Res sem temu rekel genocid. Vse bolj jasno postaja, da želi Putin izbrisati samo idejo Ukrajine," je odgovoril.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je nemudoma pozdravil izjavo. Na Twittterju je zapisal, da gre za besede resničnega voditelja. Zelenski že nekaj časa spodbuja zahodne voditelje, da storijo podobno.

ZN genocid opredeljujejo kot dejanja z namenom uničenja nacionalne, etnične, rasne ali verske skupine v celoti ali deloma.

Po opredelitvi dejanj za genocid bi morali glede na pogodbo slediti ukrepi držav članic mednarodne pogodbe proti genocidu, katere članica so ZDA. Zaradi tega na primer predsednik Bill Clinton pokola 800.000 Tutsijev v Ruandi leta 1994 ni razglasil za genocid.

Biden je odločitev o tem, ali gre za genocid po mednarodnih standardih prepustil pravnikom. "Zagotovo pa se mi zdi, da gre za genocid. Vse več dokazov prihaja na dan glede grozodejstev Rusov v Ukrajini in izvedeli bomo še več in pustili pravnikom, naj se mednarodno odločijo ali opredelitev ustreza," je dejal Biden, ki je še prejšnji teden govoril, da gre za vojne zločine in ne za genocid.

Biden, ki je znan po prenagljenih izjavah, je med zadnjim obiskom Evrope dejal, da Putin več ne sme ostati na oblasti, kasneje pa pojasnil, da ne gre za spremembo politike ZDA, ampak le izraz moralnega ogorčenja.