Biden z obljubo Zelenskemu: Ukrajina ne bo nikoli ostala sama

Na skupni novinarski konferenci je Biden novinarjem zagotovil, da ni zaskrbljen ter da bo mednarodna koalicija še naprej sodelovala in pomagala. Novinarji so namreč izrazili zaskrbljenost, da se nekatere zaveznice morda soočajo z večjo obremenitvijo, ki jih zaradi konflikta občutijo na svojem proračunu in na področju energije in oskrbe s hrano.

Zelenski je medtem izrazil upanje, da bo ameriški kongres odobril dodatna sredstva za pomoč Ukrajini: "S tem bi nam pomagali braniti naše vrednote in našo neodvisnost." ZDA kot ena najpomembnejših zaveznic so Ukrajini sicer namenile že okoli 46 milijard evrov (50 milijard dolarjev) humanitarne, finančne in varnostne pomoči, kar je več kot katera druga država.

Čeprav so republikanci, ki bodo januarja prevzeli nadzor nad predstavniškim domom, izrazili skrb nad sproščanjem novih sredstev, je ukrajinski predsednik prepričan, da spremembe v kongresu ne bodo povzročile usiha podpore njegovi državi. "Vaša pomoč ni miloščina, ampak investicija v globalno varnost," je v govoru ob velikem aplavzu poudaril Zelenski.

Zelenski: Pravični mir pomeni nobenih kompromisov glede ozemeljske celovitosti Ukrajine

Ukrajinski predsednik je dejal tudi, da izraz pravični mir, ki ga je pred tem omenil njegov gostitelj, zanj pomeni nobenih kompromisov glede suverenosti, svobode in ozemeljske celovitosti Ukrajine. Na novinarski konferenci z Bidnom je dejal, da gre za zgodovinski obisk za odnose med državama.

Po srečanju v Beli hiši je imel Zelenski nagovor še na skupnem zasedanju kongresa, kjer so ga sprejeli s stoječimi ovacijami. Tuji gost je predsednici predstavniškega doma Nancy Pelosi in podpredsednici ZDA Kamali Harris predal zastavo s podpisi ukrajinskih borcev s fronte, od njiju pa je dobil v dar ameriško zastavo, ki je v čast njegovega obiska plapolala nad kongresno palačo.