Bitka za Črno morje: z vodnimi droni nad ruske patrolne ladje

Trditev o uspešnem napadu je ukrajinska vojska sporočila v četrtek na svojem kanalu na Telegramu, kasneje pa tudi objavila posnetek z enega od dronov. Napad naj bi načrtovali in izvedli pripadniki vojaške obveščevalne agencije. Drugih podrobnosti o napadu vojska ni sporočila. Obveščevalna služba pa je za Ukrajinsko pravdo sporočila, da posnetek prikazuje uničenje patrolne ladje.

O napadu v jugozahodnem delu Črnega morja 14. septembra zgodaj zjutraj je poročalo tudi rusko ministrstvo za obrambo. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je Ukrajina uporabila pet vodnih dronov, njen cilj pa sta bili ladji Vasilij Bikov in Sergej Kotov iz serije Projekt 22160. V Moskvi trdijo, da so uničili vseh pet dronov, ki so napadli ladji.

V omenjeni seriji patrolnih ladij so načrtovali izgradnjo šestih, štiri pa so aktivne. Gre za najmodernejše ladje v ruski mornarici. Prvo so zgradili leta 2014.

Ladje lahko izvajajo tudi raketne napade na cilje na zemlji z vodenimi raketami Kalibr-NK. Poleg tega pa jih varuje 76,2-milimetrska strojnica AK-176MA, 14,5 milimetrska MTPU strojnica, protiletalski sistemi Tor-M2KM SAM, VLS in 3M47 Gibka, protipodmorniški 324-milimetrski torpedi Paket-NM ter lanserja granta DP-64 in DP-65. Ladje imajo tudi vzletno-pristajalno helikoptersko ploščad, s katere lahko poleti helikopter Ka-27 ali Ka-226.

Razmere v Črnem morju so se še dodatno zaostrile, potem ko je Rusija odstopila od dogovora o izvozu žita. Kot razlog so navedli več domnevnih kršitev, za katere naj bi bile odgovorne Ukrajina in njene zahodne partnerice. Prav tako je sporočila, da bodo vsako ladjo, ki pluje proti ukrajinskim pristaniščem, obravnavali kot potencialnega transporterja orožja. Kmalu zatem je Ukrajina sporočila, da bo na enak način obravnavala ladje, ki plujejo proti ruskim pristaniščem.