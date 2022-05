Bitka za nadzor nad Severodoneckom v odločilni fazi

Del Severodonecka naj bi bil po navedbah ukrajinskega guvernerja Luganska Sergija Gajdaja že pod ruskim nadzorom.

"Rusi napredujejo proti središču Severodonecka. Spopadi se nadaljujejo. Razmere so zelo težke," je na Telegramu sporočil Gajdaj. Kot je dejal, ruska vojska nenehno obstreljuje celotno regijo.

Severodoneck je najvzhodnejše mesto v Ukrajini, ki je še vedno v ukrajinskih rokah. Če bi ga Rusija zavzela, bi de facto prevzela nadzor nad Luganskom, eno od dveh vzhodnih regij, ki sestavljata želeni Donbas.

Po navedbah generalštaba ukrajinske vojske ruske sile izvajajo ofenzivo na območju mest Severodoneck in Toškivka. O ruskih kopenskih napadih poročajo tudi z območja Bahmuta na zahodu, kjer so ruske sile napadle vasi Zolote, Komišuvaha, Berestove, Pokrovske in Dolomitne.