BlackRock, Pimco, Amundi in drugi Ukrajini sporočajo: čas je, da začnete vračati dolgove

Sredi konflikta, za katerega uradniki OECD pravijo, da povzroča humanitarno, socialno in gospodarsko krizo za ukrajinsko ljudstvo, nekateri najvplivnejši financerji na svetu zahtevajo, da Kijev začne vračati svoje dolgove.

Med njimi so največji upravljavec premoženja na svetu BlackRock, francoski Amundi in Pimco, ameriški obvezniški sklad Goliath ...

Obe strani se sicer strinjata, da Ukrajini ne bi bilo treba v celoti poplačati neporavnanih posojil, saj je vojna dovolj kaznovala njeno gospodarstvo. Rast se je skrčila za četrtino in poraba za vojsko je narasla na 40 milijard dolarjev na leto – kar ustreza skoraj četrtini BDP. Zaradi tega je imela država v svojem proračunu luknjo v višini 44 milijard dolarjev.

Toda Ukrajina želi 60-odstotni odpis 24 milijard dolarjev velikega dolga, ki ga dolguje zasebnim upnikom. Imetniki obveznic – med katerimi so velike investicijske skupine, kot so BlackRock, Pimco, Fidelity in AllianceBernstein – pa so povedali, da so pripravljeni sprejeti 20-odstotno izgubo.

Medtem Ukrajino podpirajo tudi posojila IMF, veliko posojilo v višini 50 milijard dolarjev, ki so ga voditelji G7 odobrili prejšnji mesec in bo financirano z ruskim premoženjem, vezanim v tujini, in paket vojaške pomoči v višini 60 milijard dolarjev iz Washingtona.