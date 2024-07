Bodo prestopili rdečo črto? Ukrajina želi dovoljenje za napade na Rusijo

'Vojna se bo končala tako, da bo Ukrajina ostala svobodna in neodvisna država'

Če Bela hiša odobri spremembo, bi to izbrisalo eno od zadnjih rdečih črt ZDA glede ukrajinske vojne.

V Ukrajino pošiljka sistemov zračne obrambe. Zelenski: To še ne bo dovolj

Kampanja pritiska se je zgodila po tem, ko je raketa v ponedeljek zadela otroško bolnišnico v Kijevu. Ukrajinski, ameriški in evropski uradniki verjamejo, da je bila raketa ruska, čeprav so razdeljeni glede tega, ali je bil napad nameren.

Kot je znano, so ZDA maja dale Ukrajini omejeno dovoljenje za streljanje z orožjem, ki so ga dobavile ZDA, na Rusijo, vendar le na območju Harkova in samo zato, da bi lahko ukrajinske sile zadele ruske sile tik nad mejo, če bi se te pripravljale na napad na Ukrajino. Bela hiša je dala jasno vedeti, da ne smejo izstreliti raket dolgega dosega, da bi zadeli vojaške cilje globoko v Rusiji.

Toda Ukrajina že dolgo želi, da se odpravi omejitve za rakete dolgega dosega, kar so ZDA doslej zavračale, saj se bojijo, da bi napad globoko v Rusiji izzval ruskega predsednika Vladimirja Putina k stopnjevanju vojne.

V Kijevu pa na drugi strani menijo, da ti strahovi, čeprav so utemeljeni, ne bi smeli preprečiti, da se Ukrajini zagotovi manevrski prostor za povratni udarec Rusiji.