Bodo ZDA prevzele in vodile elektrarne v Ukrajini? 'Bila bi najboljša zaščita'

Ameriški predsednik Donald Trump je v telefonskem pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim glede na navedbe Washingtona nakazal, da bi ZDA lahko prevzele in vodile elektrarne v državi. "Ameriško lastništvo teh elektrarn bi bilo najboljša zaščita in podpora ukrajinski energetski infrastrukturi," sta v skupni izjavi po pogovoru zapisala ameriški zunanji minister Marco Rubio in svetovalec za nacionalno varnost Mike Waltz.