Boeing s podobo 'napalmovega dekleta' Ukrajince odpeljal v varn(ejš)o prihodnost

Kim Phuc je svetovni javnosti znana kot "napalmovo dekle". Kot devetletna deklica je v Vietnamu med napadom z napalm bombami utrpela tako hude poškodbe, da so zdravniki mislili, da ne bo preživela. A prav zaradi te izkušnje odkrila tudi svoje poslanstvo. V Kanadi, kjer je dobila politični azil, je pomagala ustanoviti sklad za pomoč pri zagotavljanju medicinske in psihološke pomoči otrokom, žrtvam vojne. 59-letnica po svetu potuje tudi kot Unescova ambasadorka dobre volje, ki svojo zgodbo deli z ljudmi in ozavešča o grozotah vojne. Zdaj pomaga Ukrajincem.

Trup boeinga pa je krasila njena znamenita črnobela fotografija iz leta 1972 in napis v angleščini ter ukrajinščini: "Ne vojni. " Devetletno Kim je takrat ujel fotograf tiskovne agencije Associated Press, Nick Ut . Gola deklica skupaj z drugimi otroki prestrašeno teče po cesti, za njimi hodijo vojaki, v ozadju pa se vali črn dim. Na obrazih otrok se odražajo občutki groze, bolečine in zmede.

Ta teden je v Varšavo pospremila 236 beguncev, večinoma žensk in otrok, ki so iz vojne vihre pribežali na Poljsko, nato pa so jim Kanadčani odobrili humanitarne vize. Z njo je potoval tudi njen mož Bui Huy Toan , letalo pa je potnike prepeljalo v mesto Regina, prestolnico kanadske province Saskatchewan. Boeing 787, ki je v lasti zasebne nevladne organizacije Solidaire je pilotiral argentinski filantrop Enrique Pineyro, na krovu pa je bil tudi Oscar Camps iz španske dobrodelne organizacije Open Arms.

Napalm je zelo vnetljiva, viskozna zmes iz natrijevega palmitata, želiranega bencina in drugih sestavin. Napalmske bombe so zasnovane tako, da se med gorenjem snov oprime telesa. Američani so jih med vietnamsko vojno uporabljali predvsem za požiganje džungle in polj.

Ameriški poveljnik in južnovietnamske sile pa niso vedeli, da je nekaj vaščanov ostalo v vasi in se zateklo v majhen tempelj. Ko je napalm bomba zadela tempelj, so vaščani v strahu stekli ven. Pilot južnovietnamskih letalskih sil jih je zamenjal za sovražne vojake in je nanje spustil še več napalma.

Fotografija je nastala po napadu z napalmom na majhno vasico Trang Bang. Junija 1972 se je na obrobju omenjene vasice odvila bitka med četami Severnega in Južnega Vietnama. Ameriška vojska, ki je podpirala in vodila južnovietnamske enote, je bila obveščena, da so domačini zapustili vasico Trang Bang. Ameriški poveljnik je tako domneval, da so se vojaki Severnega Vietnama zatekli v zapuščeno vas, zato je južnovietnamskim letalskim silam ukazal, naj jo napadejo.

Vrsta laserskih posegov v ZDA

Med napadom na vas Trang Bang je na deklico in ostale vaščane padla velika količina napalma. Njena dva bratranca in še dva vaščana napada niso preživeli. Napalm se je oprijel dekličinega hrbta, rok in prsi. Prestrašena in v hudih bolečinah, je s sebe strgala goreča oblačila in stekla po bližnji cesti skupaj z drugimi prestrašenimi otroki. A še po tem, ko se je znebila oblačil, je med tekom kričala: "Nng qu, Nng qu." V prevodu je to: "Prevroče, prevroče."

Fotograf ji je tudi rešil življenje. Polil jo je z vodo in jo skupaj z drugimi poškodovanimi otroki odpeljal v bolnišnico. Med napadom je sicer utrpela tako hude poškodbe, da so zdravniki mislili, da ne bo preživela. V bolnišnici se je zdravila 14 mesecev in prestala 17 operacij. Prav pred dnevi pa je v dermatološkem centru v Miamiju, ki je specializiran za zdravljenje opeklin, zaključila še zadnjo, dvanajsto terapijo z laserjem.