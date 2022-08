Boji dosegli obrobje Bahmuta, Pentagon: Rusi imajo 80.000 žrtev

Težišče spopadov je še vedno v regiji Doneck, kjer Rusija nadaljuje ofenzivo. Njihove sile so dosegle vzhodne četrti mesta Bahmut in trdijo, da so napredovale tudi v Soledarju, nekaj kilometrov severneje. Tam naj bi osvojile območje tovarne Kanuf, kjer se sicer nahajajo utrjeni ukrajinski položaji. Ukrajinska vojska teh informacij zaenkrat še ni potrdila ali zanikala. Na drugih območjih vzdolž fronte potekajo silovita obstreljevanja, vendar večjih premikov enot zaenkrat ni.

Kyiv Independent, ki se sklicuje na ukrajinski generalštab, je medtem poročal, da so njihove protiletalske enote v zadnjih dneh sestrelile za več kot 100 milijonov evrov ruske raketne tehnike. Tako naj bi nad Odeso in Nikolajevim sestrelili več manevrirnih raket kalibr.

Medtem pa je Pentagon podal oceno o ruskih žrtvah v vojni. Število ubitih, ranjenih, zajetih in pogrešanih vojakov na ruski strani je po njihovih podatkih doseglo med 70.000 in 80.000. Pri tem se sklicujejo na odprte vire podatkov. Na drugi strani v Moskvi trdijo, da je skupek iz bojev izločenih Ukrajincev skoraj 200.000. To naj bi dokazovali tudi nedavno objavljeni zaupni dokumenti ukrajinske vojske, katerih verodostojnosti pa ni mogoče neodvisno preveriti.

Iz Ukrajine izpluli še dve ladji z žitom

Iz ukrajinskega pristanišča Črnomorsk sta danes izpluli še dve tovorni ladji z ukrajinskim žitom, kar vzbuja upanje, da se počasi umirja svetovna prehranska kriza, ki jo je povzročil ruski napad na Ukrajino.

Ladji po varnem koridorju v Črnem morju prevažata skupno več kot 70.000 ton žita, je ob tem sporočilo ukrajinsko ministrstvo za infrastrukturo. V Turčijo je z ladjo Rahmi Yaggi namenjeno okoli 5300 ton sončnične moke, ladja Ocean Lion pa prevaža skoraj 65.000 ton koruze, namenjene v Južno Korejo.

Odkar sta Rusija in Ukrajina ob posredovanju Turčije in Združenih narodov 22. julija dosegli dogovor o sprostitvi izvoza ukrajinskega žita, je iz Ukrajine izplulo že dvanajst ladij z več kot 380.000 tonami tovora. Pošiljke veljajo za bistvene za stabilizacijo cen žita na svetovnih trgih zaradi strahu pred lakoto na Bližnjem vzhodu in v Afriki.

Združeni narodi in Turčija pomagajo pri usklajevanju varnosti izvoza in spremljajo pošiljke, da bi se prepričali, da z ladjami ne tihotapijo orožja na vojno območje.