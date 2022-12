Božične prekinitve ognja v Ukrajini ni na vidiku

Moskva je sporočila, da po skoraj 10 mesecih vojne v Ukrajini "božične prekinitve ognja" ni na vidiku. Tako se zdi, da se bodo spopadi vlekli tudi čez zimo. V ruskem obstreljevanju Hersona sta sicer umrli dve osebi, ukrajinske sile pa so čez noč obstreljevale vzhodnoukrajinsko mesto Doneck, pri čemer naj bi šlo po besedah Rusov za enega največjih napadov v zadnjih letih. Nekateri analitiki sicer predvidevajo, da bo vseeno prišlo do "upada" spopadov.

"Na fronti ni miru," je v sredo v svojem rednem večernem video nagovoru dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. "Vsak dan in vsak meter sta izjemno težka. In še posebej zato, ker celotna taktika okupatorja temelji na tem, da z artilerijo uničujejo vse pred sabo – za njimi ostajajo le gole ruševine in kraterji v zemlji." Na vprašanje, ali je Moskva videla predloge za "božično premirje", je tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov dejal: "Ne, takih ponudb nismo prejeli od nikogar. Te teme ni na dnevnem redu."

icon-expand Vojna v Ukrajini. FOTO: AP

Zelenski je namreč ta teden Rusijo pozval, naj do božiča kot prvi korak k mirovnemu sporazumu začne umikati svoje enote, vendar je Peskov v torek dejal, da premirja s Kijevom ne bo, dokler Zelenski ne sprejme "realnega stanja" na terenu, pri čemer se je skliceval na ruski nadzor nad deli štirih ukrajinskih regij, ki si jih je priključila septembra po "referendumih", ki jih je Zahod označil za prisilne in nezakonite, poroča The Guardian. Ukrajina trdi, da je rusko letalsko oporišče v Kursku zadelo brezpilotno letalo V sredo zvečer je bilo napadeno rusko letalsko oporišče v Kursku, je povedal visoki ukrajinski uradnik. Anton Geraščenko, višji predsedniški svetovalec Volodimirja Zelenskega, je na Telegramu objavil vrsto sporočil, v katerih je dejal, da je vojaški objekt zadel "neznani dron". Sklicujoč se na neznana poročila ruskih medijev, je dejal, da sta bili v Kursku blizu letališča dve eksploziji, kasneje pa je dodal še, da je neznani dron zadel vojaški objekt v Kursku. Posnetki, ki krožijo po spletu, prikazujejo vrsto eksplozij, ki so mesto v zahodni Rusiji pretresli okoli 22. ure po lokalnem času, poroča The Guardian.

V ruskem obstreljevanju Hersona umrli dve osebi, Ukrajinci obstreljevali Doneck Rusko obstreljevanje je v četrtek v središču nedavno osvobojenega mesta Herson na jugu Ukrajine ubilo dve osebi, je povedal visoki ukrajinski uradnik. Kirilo Timošenko, namestnik vodje predsednikovega urada, je v aplikaciji za sporočanje Telegram povedal, da sta bila ubita približno 100 metrov od stavbe regionalne uprave, ki je bila v sredo zadeta med obstreljevanjem. Ukrajinske sile so medtem čez noč obstreljevale vzhodnoukrajinsko mesto Doneck, ki je pod ruskim nadzorom. Šlo naj bi za enega največjih napadov v zadnjih letih, so povedali ruski uradniki na priključenih območjih. "Točno ob sedmi uri danes zjutraj so središče Donecka izpostavili najbolj množičnemu napadu po letu 2014," je na Telegramu povedal župan mesta Aleksej Kulemzin, ki ga podpira Rusija. "Na civiliste v našem mestu je bilo izstreljenih 40 raket iz večcevnih raketnih izstrelkov BM-21 Grad," je dejal Kulemzin. Napad je označil za vojni zločin.

Analitiki napovedujejo "zimski upad" Čeprav se srditi spopadi nadaljujejo, zlasti v vzhodni ukrajinski regiji Doneck, kjer si ruske sile prizadevajo zavzeti mesto Bakhmut, vojaški analitiki napovedujejo, da bi zdaj lahko prišlo do zimskega "upada". Tiskovni predstavnik Bele hiše za nacionalno varnost John Kirby je dejal, da je obseg nenehnega nasilja zmanjšal upanje na skorajšnji konec sovražnosti. "Glede na to, kar se dogaja v Ukrajini, je težko sklepati, da bo vojne konec do konca leta," je dejal Kirby v odgovoru na vprašanje o možnostih mirovnih pogajanj z ruskim predsednikom. "Trenutno torej potekajo aktivni boji. Pričakujemo, da bo tako še nekaj časa," je še dejal. Osvobojenih še 64 ukrajinskih ujetnikov in državljanov ZDA Je pa Zelenski potrdil, da so iz ruskega ujetništva spustili še 64 ukrajinskih vojnih ujetnikov. "Iz ruskega ujetništva je bilo izpuščenih 64 Ukrajincev. Štirje častniki ter 60 vojakov in narednikov. Med njimi so tudi hudo ranjeni," je povedal. V okviru izmenjave zapornikov z Ukrajino je bil izpuščen tudi ameriški državljan, ki so ga poleti aretirali proruski separatisti v Ukrajini, je v sredo povedal vodja ukrajinske predsedniške administracije Andrij Jermak. Unicef: Zaradi izpadov elektrike v Ukrajini ogroženi milijoni otrok Zaradi stalnih ruskih napadov na energetsko infrastrukturo v Ukrajini skoraj vsak otrok, približno sedem milijonov njih, nima stalnega dostopa do elektrike, ogrevanja in vode, je v sredo opozoril Sklad ZN za otroke (Unicef). Otroci niso izpostavljeni samo hudemu mrazu, ampak se tudi ne morejo učiti prek spleta. Spletni pouk namreč pomeni za mnoge otroke edini dostop do izobraževanja, saj je veliko šol poškodovanih ali uničenih. Zaradi pomanjkanja elektrike so omejeni tudi stiki otrok s prijatelji ali sorodniki, kar negativno vpliva na njihovo duševno stanje. Ocene so, da je 1,5 milijona otrok v Ukrajini izpostavljenih tveganju za razvoj depresije, tesnobe, posttravmatske stresne motnje in drugih težav z duševnim zdravjem.

icon-expand Razmere v vojni Ukrajini FOTO: AP