Branilci Azovstala: 'Ne bomo se predali'

Ukrajinske oblasti so sporočile, da so v soboto iz jeklarne Azovstal evakuirali vse ženske, otroke in starejše. Na današnji novinarski konferenci, ki so jo prenašali iz Azovstala, so branilci povedali, da je podpora vlade slaba že od začetka obleganja mesta, dejali pa so tudi, da ne vedo, ali držijo navedbe vlade, da so bili z območja jeklarne evakuirani vsi civilisti. "V zadnjih treh dneh smo evakuirali več sto ljudi, ne moremo pa potrditi, da so bili evakuirani vsi. Zato trditve politikov ne držijo, saj ne poznajo tukajšnjih razmer, prav tako pa je nemogoče preveriti celotno območje tovarne, saj je pod nenehnim bombardiranjem."