V bombnem napadu v Ukrajini umrla elitna brazilska ostrostrelka

"Bila je junakinja in njena naloga je bila reševati življenja in sodelovati v humanitarnih misijah," je Vieira povedal za novičarski portal UOL.

Sodelovala v misiji proti Islamski državi

Do Valle, ki je bila v mladosti manekenka in igralka, je bila tudi ostrostrelka in je sodelovala tudi v misiji proti Islamski državi v iraškem Kurdistanu, o kateri je poročala na svojih kanalih na družbenih omrežjih in na kanalu YouTube.

Tam se je usposabljala za elitno ostrostrelko in se pridružila pešmergam, kot se imenujejo kurdske oborožene sile, ki so se borile proti Islamski državi.

"V okviru usposabljanja je opravila potrebne tečaje, da je lahko odšla na bojišče," je dodal Vieira.

"Thalita je bila skupaj z drugimi vojakinjami del prve bojne linije z vrhunskimi ostrostrelci."

Brazilka je sodelovala tudi v več reševalnih akcijah v Braziliji, na primer v tragediji, ki se je zgodila v Mariani, kjer je leta 2015 po porušitvi jezu v zvezni državi Mines Gerais umrlo približno 20 ljudi, in v Petropolisu, mestu, ki ga je prizadelo močno deževje, v katerem je umrlo več kot 200 ljudi.

Kot ljubiteljica živali je med tragedijo v rudniku Brumadinho, ki se je zgodila leta 2019, prav tako v Minas Geraisu, rešila več deset živali.