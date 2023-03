'Britanci jedo veverice', hrčkova juha, Satanov tempelj in 'golobi ubijalci'

Začetek ruske invazije na Ukrajino je sovpadal z začetkom še ene bitke, ki pa jo Vladimir Putin vodi na domačih tleh. Rusija je okrepila svojo informacijsko blokado v prizadevanju za nadzor misli lastnih državljanov.

icon-expand Vladimir Putin FOTO: AP

Drakonski novi zakoni o cenzuri so ciljali na vse medije, ki so delovali zunaj nadzora Kremlja, večina neodvisnih novinarjev pa je zapustila državo. Okrepljena je bila digitalna železna zavesa, ki je Rusom onemogočila "zastrupljanje" z zahodnimi novicami in družbenimi mediji. Sprva so invazijo še spremljali protesti, a po njihovi zadušitvi je v ruskih mestih zavladala kultura strahu, ki številnim ljudem preprečuje, da bi v javnosti delili svoje prave misli o vojni. Več kot leto kasneje je primež cenzure še vedno močan. Četudi nekateri spreminjajo mnenje, to večinoma ni slišano. 53-letna prebivalka Moskve je pred kratkim novinarjem povedala, da je sprva verjela argumentom Kremlja in podpirala vojno. Danes jo konflikt straši, boji se, da bodo vpoklicali sina, boji se za ukrajinske prijatelje. A režima Vladimirja Putina to seveda ne gane.

Putinov vzporedni svet Da bi ljudje dojeli, v kakšnem mehurčku živijo Rusi – in nekateri v tujini, ki redno spremljajo le Rusiji naklonjene novice – je potrebno pogledati, kaj se tam predvaja. Tako na televiziji kot na dovoljenih spletnih kanalih. Razpravljavci v pogovornih oddajah, komentatorji – so kot Putinovi vojščaki, za katere tudi jedrsko orožje ni tabu. 24 ur na dan tako Ruse indoktrinira Putinov vzporedni svet in jim učinkovito pere možgane. "To, čemur je rusko ljudstvo vsak večer izpostavljeno na državni televiziji, je tako nenavadno, da bi bil zavisten celo Hitlerjev minister za propagando Joseph Goebbels. Vladimir Rudolfovič Solovjov sedi na "poveljniškem stolu" in ni jasno, ali je pod vplivom drog. Ob njem proti Zahodu udriha Margarita Simonovna Simonjan, vodja Russia Today. Ta kremeljska propaganda je tako nenavadna, da bi jo na Zahodu lahko zavrnili kot satiro. Toda v Rusiji to satiro jemljejo zares," situacijo analizira avstrijski krone.at, kjer so pod drobnogled vzeli medijsko poročanje v Rusiji. Cilj je seveda jasen. Dan za dnem dajati vtis o vsemogočnosti Rusije. To pa malemu človeku na ulici sporoča, da lahko prispeva k velikemu cilju, čeprav je sam nemočen. In čeprav plačuje ceno vojne - morda v ekonomskem smislu, morda je v vojni izgubil svojca. Tukaj je nekaj bizarnih primerov, ki jih izpostavlja krone.at. - Olga Skabejeva, TV voditeljica: "V nekaterih restavracijah v Veliki Britaniji veverice že strežejo iz nuje." Mesna kriza naj bi bila posledica pretiranega dobave orožja Ukrajini. - Vladimir Solovjov, glavni propagandist: "V Ukrajini bi morali poseči po Stalinovih metodah." Očitno meni, da bi morali povzročiti lakoto in milijone mrtvih. - Vladimir Solovjov: "Želim videti Kijev uničen! Želim, da se pristanišča v Odesi izbrišejo z obličja zemlje!" - Gost v studiu: "Morali se bomo zateči k represivnim ukrepom za denacifikacijo Ukrajine, predvsem v izobraževalnem sistemu, v novinarstvu ... Ukrajinci bodo potem živeli srečno z Rusijo kot veliko državo." - Anna Dolgareva:"Denacifikacija pomeni, da morajo biti vsi pobiti, vsi odrasli, ki se upirajo. Njihovi otroci bodo potem vzgojeni v ruskem duhu." - Radijski voditelj Sergej Mardan: "Za Ukrajino obstaja samo ena mirovna formula: likvidacija Ukrajine kot države." - Vladimir Solovjov predlaga bombardiranje Westminstra: "V čem je problem? Udarimo proti nacističnim barabam od Macrona do Scholza, od Pistoriusa do Sunaka." - Gost v studiu Igor Korotschenko: "Tretji rajh je spet vstal. Olaf Scholz je drugi Hitler. Pravkar je sprožil operacijo Barbarossa 2.0. Annalena Baerbock je Ribbentrop v obleki. Ženske, kot je ona, so zagrešile nezaslišane zločine v koncentracijskih taboriščih." - Vladimir Solovjov: "Zakaj Kijev še ni uničen!? Nič več praznih besed! Brez uporabe jedrskega orožja – nikoli? Zakaj ima naša država taktično in strateško jedrsko orožje, če ga ni hotela uporabiti?" - Vladimir Solovjov: "Evropa je obrabljena prostitutka, popolnoma pokvarjena in lažniva." Mimogrede - Vladimir Solovjov, ki danes tako rohni, je leta 2008 na odru moskovskega gledališča govoril: "Vojna proti Ukrajini bi bila najstrašnejši zločin, ki si ga lahko predstavljate. Ni nam treba vzklikati: 'Sevastopol je naš', 'Krim je naš'. Samo življenje v naši državi moramo narediti tako privlačno, da bodo Belorusi, Moldavci, Armenci, Gruzijci, vsi, želeli v miru priti k nam." Ker se to ni zgodilo, danes očitno zagovarja drugačne metode.

Z dehumaniziranjem Ukrajincev se ruska propaganda poskuša izogniti nelagodju občinstva, medtem ko prikazuje uničenje ukrajinskih mest. In zaenkrat propaganda velja za eno najučinkovitejših orožij Vladimirja Putina v njegovi enoletni vojni proti Ukrajini. Ali pa "posebni vojaški operaciji" - kot jo je dovoljeno imenovati v Rusiji. Javnomnenjske raziskave kažejo, da se velika večina Rusov še vedno informira prek televizije, zato so zgoraj omenjeni bizarni nastopi prikladno orožje. Je pa to le gora nenavadnih ruskih novic. Kaj je torej Moskva še trdila? V prvih tednih vojne je Moskva trdila, da ZDA v Ukrajini uurijo ptice za širjenje smrtonosnih bolezni, katerih tarča so Rusi. Državna tiskovna agencija RIA Novosti je pokazala zemljevide, dokumente in slike domnevnih "golobov ubijalcev", poroča izraelski i24News. Druga priljubljena zgodba je bila, da Poljska, ki je bila ena najmočnejših podpornic Ukrajine od začetka vojne in gosti milijone beguncev, načrtuje invazijo na Ukrajino. Država naj bi se pripravljala na priključitev ozemelj v zahodni Ukrajini, sklicevali so se na neobjavljene obveščevalne podatke, ki naj bi pokazali, kako nameravata ZDA in Poljska "razdeliti" Ukrajino. Ko se je bližala zima in je Evropa trmasto zavračala zamrznitev in odpravo sankcij za ruski plin, kot so napovedovali ruski uradniki, se je pojavil video, ki prikazuje evropsko družino, ki praznuje božič 2021 v prijetni dnevni sobi, polni luči in okraskov. Hčerka od staršev v dar prejme hrčka. Na božič 2022 je družina prikazana v popolni temi, oblečena v topla oblačila. Na božič 2023 pa je ista družina videti, kot da je preživela apokalipso, mati pa je prisiljena pripraviti hrčkovo juho, da jih nahrani. Da bi ohranili podporo vojni, pa so propagandisti nato okrepili še retoriko o "boju proti nacistom" - z bojem proti hudiču. Izpostavili so "ameriški Satanov tempelj, ki se nahaja v Salemu". Tudi papež Frančišek je bil označen za satanovega služabnika, ker je izrazil svojo podporo Ukrajini. Moskovske čete so prikazane kot križarji, ki se borijo v "sveti vojni" proti "satanistom".