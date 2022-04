Britanska vojaka na ruski televiziji prosila za zamenjavo s proruskim politikom

Med napadi na ukrajinsko pristaniško mesto Mariupol so ruske sile zajele večje število vojakov, ki so se tam bojevali proti okupatorjem. Med njimi je tudi Britanec Aiden Aslin, ki se je leta 2018 zaradi ljubezni preselil v Ukrajino ter se včlanil v ukrajinsko vojsko. Po začetku vojne 24. februarja pa je orožje poprijel tudi v spopadu proti Rusiji.

Že pretekli teden so ruski mediji objavili fotografije in intervju z Aslinom, ki so ga zajeli potem, ko se je njegova enota predala ruski vojski. Njegova družina je ob bila ob pogledu nad pretepenim Britancem zgrožena, a istočasno tudi hvaležna, saj so sporočale, da je vojak še vedno živ. Na ruski državni televiziji pa se je zdaj ob Aslinu pojavil še en britanski vojak Shaun Pinner.