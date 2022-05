Vladimir Kuznecov in Aleksej Stoljarov , voditelja oddaje V&L Show, sta Georgea Busha mlajšega v videopogovoru najprej spomnila na to, da naj bi nekdanji ameriški državni sekretar James Baker Mihailu Gorbačovu obljubil, da se Nato ne bo širil na Vzhod. Bush je odgovoril, da to drži, vendar obenem dodal, da je bil Baker v službi pri njegovem očetu pred davnimi leti. "Medtem ko so tekla leta, so se ZDA prilagodile času."

Bush je dejal, da si je vedno prizadeval za članstvo Ukrajine v Natu, v njem pa si – kljub nekaterim iniciativam pred dvema desetletjema – nikoli ni želel Rusije. "Nekaj časa sem mislil, da bo Rusija bolj pripravljena sodelovati, potem pa se je Vladimir Putin dramatično spremenil," je dodal. Bush se je tudi strinjal s trditvijo lažnega Volodimirja Zelenskega, da v vojni z Rusijo ni samo Ukrajina, temveč ves zahodni svet. "Vaša naloga je, da uničite čim več ruskih vojakov."

Ob omembi biolaboratorijev v Ukrajini, za katere Moskva trdi, da delujejo pod ameriškim nadzorom, je Bush pritrdil, da se spomni biološkega programa. Ko sta mu komika povedala, da so snovi iz objektov evakuirali na varno, pa je odgovoril, da je to "lepo slišati" in da je "tisti, ki je to storil, zelo pameten".

Na vprašanje o ameriški podpori določenim medijem in nevladnim organizacijam v Rusiji je Bush odgovoril, da je "informacijska vojna zelo pomembna, saj je treba Ruse obrniti proti Putinu", ter da imajo ZDA strokovnjake za to.

Bush se je dotaknil tudi nekdanjega gruzijskega predsednika Mihaila Sakašvilija in ga označil za "nasilnega človeka", s katerim so imele ZDA v Gruziji težave. Spomnimo, v času Sakašvilijevega predsedovanja je leta 2008 potekala kratkotrajna ruska invazija na kavkaško državo, potem ko so poskušale oblasti v Tbilisiju znova prevzeti nadzor nad samooklicano republiko Južno Osetijo.

"Putin je Sakašviliju nastavil zanko in on je padel vanjo," je pojasnil Bush. Ob tem je tudi dodal, da bi ga moral Zelenski vprašati za nasvet o vključevanju Sakašvilija v vlado.

Komika sta napovedala, da bosta še več odlomkov iz videopogovora z Bushem vključila v svojo oddajo, ki bo objavljena v prihodnjih dneh.

George W. Bush je bil sicer že v času predsedovanja znan po nepremišljenih izjavah. Pred kratkim se mu je zalomilo na konferenci v Dallasu, ko je, medtem ko je obsojal rusko agresijo na Ukrajino, invazijo na Irak označil za brutalno in neupravičeno. Ameriška agresija na Irak se je zgodila v času njegovega predsedovanja, leta 2003.