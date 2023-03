"Če je ena dobava prestavljena za en dan, to pomeni, da bo nekdo umrl na fronti," je dejal minister, ki se je v obsežnem intervjuju razgovoril tudi o vlogi Kitajske in o razočaranju, ker papež Frančišek še ni obiskal njegove države v času vojne.

Čeprav je Ukrajina od ruske invazije prejela vojaško in gospodarsko podporo zahodnih sil, so številne države v Afriki, Aziji in Južni Ameriki zavzele stališče, da se od vojne čim bolj distancirajo. Gre za države, ki so zgodovinsko naklonjene Rusiji ali pa ocenjujejo, da ekonomski stroški vojne preveč naraščajo, Zahod pa po nepotrebnem podaljšuje boje.

Kuleba je dejal, da njegova država pozorno spremlja stališča in delovanje drugih držav, vse to pa bo po vojni podlaga za gradnjo odnosov. Ker bo zaradi ekonomskih posledic vojne Ukrajina še nekaj časa v slabem položaju, to številnih držav ne skrbi, a po drugi strani je dejstvo, da je Ukrajina v mirnih časih ogromna izvoznica žita, ki ga še kako potrebujejo prav države v razvoju. "Vojna je čas, ko se moraš odločiti. In vsaka izbira je zabeležena," pravi minister.