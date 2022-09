Baerbockova je z maloštevilčno delegacijo v Kijev prispela s posebnim vlakom preko Poljske. Tam se bo predvidoma srečala z ukrajinskim kolegom Dmitrom Kulebo in ostalimi uradniki. Iz varnostnih razlogov več podrobnosti o obisku ni bilo razkritih.

Kot je dejala Baerbock, je njen obisk namenjen temu, da pokaže, da bo Nemčija stala ob strani Ukrajini "dokler bo to potrebno", tako z dobavami orožja kot s humanitarno in finančno pomočjo.

Obisk ministrice poteka v času, ko ukrajinska vojska napreduje na več bojiščih. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v preteklih dneh domači in svetovni javnosti namreč poročal o uspešnih operacijah ukrajinskih sil predvsem na severovzhodnem bojišču v okolici Harkova, kjer naj bi vojska prevzela nadzor nad 30 mesti in vasmi. V petkovem večernem nagovoru je Zelenski dejal, da se spopadi nadaljujejo tudi na jugu države in v Donbasu.

Nemčija je pomembna partnerica Ukrajine v njenem boju proti ruskim silam. Med drugim je v preteklih tednih Kijevu poslala havbice, raketomete in rakete za protiletalsko obrambo.

V kratkem je pričakovati, da bo v Ukrajino prispelo težko orožje, ki je del svežnja vojaške pomoči v skupni vrednosti več kot 500 milijonov evrov.

Ta teden je Berlin napovedal še, da bo v sodelovanju z Nizozemsko usposabljal ukrajinske vojske za razminiranje.

Baerbockova je opozorila, da ruski predsednik Vladimir Putin "računa na to, da se bomo utrudili od sočustvovanja s trpljenjem v Ukrajini." Pri tem je izrazila prepričanje, da Putinovi poskusi izsiljevanja z dobavami energentov ne bodo učinkovali, rekoč da "celotna Evropa ve, da Ukrajina varuje naš mir".

Nemška zunanja ministrica je bila maja letos prva visoka predstavnica nemške vlade, ki je obiskala Kijev od začetka ruske agresije.