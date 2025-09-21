Svetli način
Ukrajina

Češki predsednik: Če bo treba, mora Nato sestreliti ruska letala

Praga, 21. 09. 2025 11.43 | Posodobljeno pred 25 minutami

Avtor
M.P.
Češki predsednik Petr Pavel je pozval sile Nata, naj zavzamejo veliko odločnejše stališče proti ruskim ponavljajočim se vdorom v zračni prostor držav članic. Meni, da bi moral biti Nato pripravljen, da z neba sestreli ruska letala, če bo to potrebno.

Potem ko je Rusija znova kršila zračni prostor evropske države, je češki predsednik Petr Pavel sile Nata pozval, naj zavzame odločnejše stališče proti ruskim "provokacijam" in zahteval odločnejši odziv na njihove ponavljajoče se kršitve, poroča The Independent.

Vdor ruskih bojnih letal v estonski zračni prostor
Vdor ruskih bojnih letal v estonski zračni prostor FOTO: Profimedia

 

"Nato mora biti pripravljen, da sestreli ruska letala, če bo to potrebno. Rusija bo zelo hitro spoznala, da je naredila napako in prestopila sprejemljive meje," je dejal po poročanju češke tiskovne agencije.

Njegov poziv je sledil nedavnim ruskim kršitvam zračnega prostora ter napadom na Ukrajino. V soboto so se poljska lovska letala ponovno dvignila v zrak, da bi med obsežnim ruskim zračnim napadom na Ukrajino zaščitila zračni prostor držav članic Nata.

Preberi še Slovenija obsodila rusko kršitev zračnega prostora: 'To je nevarna provokacija'

Pred tem so ruski lovci MiG-31 v estonskem zračnem prostoru vztrajali kar 12 minut, dokler jih niso prestregla Natova letala in jih pospremila nazaj čez mejo. Evropa je ostro obsodila rusko dejanje, številni so ga označili za provokacijo, Estonija pa je zahtevala aktivacijo 4. člena Nata ter posvetovanje z drugimi članicami zavezništva.

Moskva je medtem kršitev zanikala in trdi, da so bila letala na "rednem letu", ki je potekal "skladno z mednarodnimi predpisi o zračnem prostoru" ter da niso kršila meja drugih držav. Dodali so, da so bila njihova letala nad "nevtralnimi baltskimi vodami" ter od estonskega otoka Vaindloo oddaljena več kot tri kilometre.

rusija zračni prostor estonija ukrajina evropa češka
