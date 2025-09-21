Češki predsednik: Če bo treba, mora Nato sestreliti ruska letala

Potem ko je Rusija znova kršila zračni prostor evropske države, je češki predsednik Petr Pavel sile Nata pozval, naj zavzame odločnejše stališče proti ruskim "provokacijam" in zahteval odločnejši odziv na njihove ponavljajoče se kršitve, poroča The Independent.
"Nato mora biti pripravljen, da sestreli ruska letala, če bo to potrebno. Rusija bo zelo hitro spoznala, da je naredila napako in prestopila sprejemljive meje," je dejal po poročanju češke tiskovne agencije.
Njegov poziv je sledil nedavnim ruskim kršitvam zračnega prostora ter napadom na Ukrajino. V soboto so se poljska lovska letala ponovno dvignila v zrak, da bi med obsežnim ruskim zračnim napadom na Ukrajino zaščitila zračni prostor držav članic Nata.
Pred tem so ruski lovci MiG-31 v estonskem zračnem prostoru vztrajali kar 12 minut, dokler jih niso prestregla Natova letala in jih pospremila nazaj čez mejo. Evropa je ostro obsodila rusko dejanje, številni so ga označili za provokacijo, Estonija pa je zahtevala aktivacijo 4. člena Nata ter posvetovanje z drugimi članicami zavezništva.
Moskva je medtem kršitev zanikala in trdi, da so bila letala na "rednem letu", ki je potekal "skladno z mednarodnimi predpisi o zračnem prostoru" ter da niso kršila meja drugih držav. Dodali so, da so bila njihova letala nad "nevtralnimi baltskimi vodami" ter od estonskega otoka Vaindloo oddaljena več kot tri kilometre.