Češki predsednik: Če bo treba, mora Nato sestreliti ruska letala

Potem ko je Rusija znova kršila zračni prostor evropske države, je češki predsednik Petr Pavel sile Nata pozval, naj zavzame odločnejše stališče proti ruskim "provokacijam" in zahteval odločnejši odziv na njihove ponavljajoče se kršitve, poroča The Independent.

"Nato mora biti pripravljen, da sestreli ruska letala, če bo to potrebno. Rusija bo zelo hitro spoznala, da je naredila napako in prestopila sprejemljive meje," je dejal po poročanju češke tiskovne agencije.

Njegov poziv je sledil nedavnim ruskim kršitvam zračnega prostora ter napadom na Ukrajino. V soboto so se poljska lovska letala ponovno dvignila v zrak, da bi med obsežnim ruskim zračnim napadom na Ukrajino zaščitila zračni prostor držav članic Nata.