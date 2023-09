Challenger 2 doživel prvi poraz

Posnetek gorečega tanka so na omrežju Telegram v ponedeljek objavili ukrajinski vojaki, ki se med ruskim obstreljevanjem peljejo skozi območje intenzivnih spopadov. Ob koncu videoposnetka se pojavita še uničen tank T-64BV in še nekaj uničenih ali zapuščenih vozil za transport pehote, ki jih je težje identificirati.

Tank pripada 82. zračno-jurišni brigadi ukrajinske vojske. Gre za elitno enoto, katere vojaki so se usposabljali v članicah držav zveze Nato. Zahodni analitiki so v začetku ukrajinske protiofenzive ocenjevali, da Kijev 82. brigado in 117. mehanizirano brigado iz 10. korpusa drži v taktični rezervi, čakajoč na preboj prvih ruskih linij. Ker pa je bilo napredovanje ukrajinskih sil zelo počasno, je 'dvainosemdeseta' vstopila v spopade šele v drugi polovici avgusta in se spopadla z utrjenimi ruskimi položaji okrog prve obrambne linije v bližini vasi Robotine in Verbove.

Brigada je bila pred vstopom v ofenzivo opremljena s 14 tanki Challenger 2, 90 ameriško-kanadskimi oklepniki Stryker, 40 nemškimi bojnimi vozili pehote Marder ter 24 ameriškimi havbicami M119.

"Challenger 2 je glavni bojni tank, namenjen uničevanju drugih tankov. Britanska vojska ga je uporabljala v operacijah v Bosni in Hercegovini, na Kosovu in v Iraku in nikoli ni doživela izgube v spopadu s sovražnikom," je zapisano na strani britanske vojske.

Sodeloval je v številnih spopadih, kot je vojna v Iraku, kjer se izkazal zaradi robustne zaščite in prilagodljivosti na težkem terenu. Tank je opremljen s 120-milimetrskim topom L30, ki je glavno orožje tanka. Ima domet do 4500 metrov in slovi po natančnosti. Poleg glavnega topa je Challenger 2 opremljen tudi s 7,62-milimetrsko strojnico L37A2 ter prav tako 7,62-milimetrsko strojnico L94A1 . Obe imata domet do 1800 metrov in se uporabljata za boj proti pehoti in lahkim vozilom.