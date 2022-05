Člana skupine U2 nastopila na kijevski podzemni železnici

Glasbenika Bono in The Edge, člana popularne irske skupine U2, sta na povabilo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega pripotovala v Kijev in tam presenetila z nenapovedanim koncertom. Toda uspešnic, kot so Sunday Bloody Sunday, Desire in With or Without You, pa tudi klasike Stand By Me nista odigrala na klasičnem odru, temveč kar na eni od postaj podzemne železnice v Kijevu, ki se zdaj zaradi napadov ruske vojske uporablja kot zaklonišče.