Rutinski opravek, ki je postal smrtonosen

"Videla sem, kako je uslužbenec črpalke nenadoma začel teči tik pred mojim avtom. In bežal je stran od same črpalke," je Stoltzeva dogajanje opisala za Kyiv Independent. "Nato se je zaslišal res glasen pok v spremstvu bleščeče svetlobe, čutila sem, kako se je zdrobilo okno na moji strani," pravi. V streho bencinske črpalke je trčil okoli 200 kilogramov težak dron Geran, poškodoval je opremo in več vozil. V napadu 3. julija je bilo po navedbah lokalnih oblasti ranjenih šest ljudi, vključno s švedsko humanitarko. Kot piše Kyiv Independent, pa je bil to le eden od vse večjega števila ruskih napadov na bencinske črpalke po vsej Ukrajini to poletje. Tisti dan je ruski dron denimo razdejal tudi črpalko v središču Harkova.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Eksplozija na črpalki v središču Harkova Profimedia

Eksplozija na črpalki v središču Harkova Profimedia

Eksplozija na črpalki v središču Harkova Profimedia

Eksplozija na črpalki v središču Harkova Profimedia

Eksplozija na črpalki v središču Harkova Profimedia









Kar se je začelo kot napadi, skoncentrirani na vzhodu in jugu države, se je razširilo v osrednjo Ukrajino, zaradi česar je več mest in avtocestnih odsekov ostalo brez delujoče bencinske črpalke.

Nevarnost preži tudi daleč stran od fronte

Pirjatin leži le 30 kilometrov od Kijevske oblasti, kar kaže na to, da se napadi na bencinske črpalke premikajo dlje proti zahodu in bližje ukrajinski prestolnici. Vse bolj so na udaru tudi glavni prometni koridorji, vključno z avtocestama Kijev–Harkov in Dnipro–Harkov.

Uničena bencinska črpalka v Kijevu FOTO: AP

Kljub temu je ukrajinski trg goriva doslej kljuboval pritisku. Po podatkih ukrajinskega združenja za nafto in plin v državi ni pomanjkanja goriva. "Trg ostaja raznolik, razmere so stabilne in popolnoma pod nadzorom, zaloge pa so zadostne," je za omenjeni ukrajinski časnik zatrdil predsednik združenja Jaroslav Starovoitenko. A regionalne oblasti so se zbale, da bodo nenehni napadi na to infrastrukturo sčasoma zmotili preskrbo po vsej državi, naftne trgovce pa skrbi, kako ubraniti na tisoče bencinskih črpalk, razpršenih po vsej Ukrajini – omrežje, ki je preveliko, da bi ga lahko zaščitili v celoti.

Smrtonosni rutinski opravek

Če je Stoltzeva, ki zdaj okreva doma na Švedskem, po napadu dejala, da bo svoje misije zdaj načrtovala bolj skrbno in se po možnosti izogibala postankom za dolivanje goriva, se za razliko od švedske prostovoljke, ki se po vsaki misiji vrne domov, Ukrajinci ne morejo izogniti nevarnosti, so spomnili v časniku. Zanje je postanek za gorivo postal še en rutinski opravek, ki se lahko v trenutku spremeni v smrtonosnega, izpostavljajo.

Črpalka v Sumiju v plamenih FOTO: AP

Center za informacijsko odpornost (CIR), mednarodna neprofitna organizacija, ki se ukvarja s kršitvami človekovih pravic in vojnimi zločini, je junija naštela 66 ruskih napadov na bencinske črpalke po vsej Ukrajini, kar je 340 odstotkov več kot maja, ko jih je bilo 15. Napadi se vrstijo še naprej. Mladi francoski raziskovalec Clement Molin, ki spremlja oborožene konflikte po svetu, je v zadnjih mesecih kartiral 160 bencinskih črpalk, ki so bile napadene po vsej Ukrajini, vključno z najmanj 23 v Harkovski oblasti, 19 v Sumski oblasti in 15 v Zaporoški oblasti.

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Po navedbah regionalnih oblasti so ruske sile konec julija v mestu Valki uničile še zadnjo delujočo črpalko vzdolž avtoceste med Poltavo in Harkovom. Član sveta Harkovske oblasti Oleksandr Skorik je v živo na televiziji pozval voznike, naj si pred vožnjo po prizadetem delu avtoceste zagotovijo zadostno rezervo goriva.

Z napadi na oddaljene črpalke otežujejo oskrbo z gorivom na sami fronti

Po mnenju obrambnega strokovnjaka Viktorja Kevliuka je ruski fokus na ukrajinske bencinske črpalke usmerjen predvsem proti civilistom, z napadi želijo otežiti vsakdanje življenje in pa omejiti oskrbo z gorivom na frontnih območjih. Odsek prej omenjene ceste, ki je ostal brez vseh bencinskih črpalk, je denimo del panevropske avtoceste E40 in ena od dveh glavnih logističnih poti iz Kijeva do območij na fronti v vzhodni Ukrajini. Tudi Serhij Kujun, direktor vodilnega ukrajinskega analitičnega podjetja A-95, ki se že leta ukvarja z raziskovanjem trga goriv in spremljanjem cen, deli to stališče in dodaja, da ruske akcije služijo tudi propagandnemu namenu, saj se odvijajo v času, ko je Ukrajina okrepila napade na rusko naftno industrijo. "Namen tega je pokazati Rusom, ki stojijo v vrstah za gorivo: 'Glej, tudi mi opravljamo svoje delo. Kot vidite, tudi Ukrajinci trpijo,'" je izjavil za Kyiv Independent.

Vrsta pred bencinsko črpalko v Moskvi FOTO: Profimedia

Ruski mediji so namreč poročali, da so ukrajinske sile okrepile napade na bencinske črpalke v obmejni ruski Belgorodski oblasti, konec julija so v petih dneh napadle 19 objektov.

Napadajo tudi Ukrajinci, da bi otežili prodiranje v Harkovsko regijo

Vojaški strokovnjak in nekdanji častnik ukrajinske varnostne službe (SBU) Ivan Stupak pa medtem meni, da ukrajinskih napadov ne bi smeli obravnavati kot odgovor na podobne ruske, saj služijo drugemu namenu: "Po mojem mnenju so ti napadi namenjeni zmanjšanju pritiska na ta sektor. Cilj je čim bolj otežiti logistiko oskrbe z vsem, kar je potrebno za vzdrževanje ofenzivnih operacij na teh območjih, in nam vsaj do neke mere olajšati situacijo," je Ukrajinec dejal za Kyiv Independent. Pravi, da so napadi na bencinske črpalke v Belgorodski oblasti usmerjeni na poti, ki vodijo proti vasema Lipci in Kozača Lopan ter mestu Vovčansk v Harkovski oblasti, ki so ključne smeri na severovzhodu Ukrajine, kamor poskušajo prodreti ruske sile. Razlaga, da ruske čete uporabljajo te komercialne bencinske črpalke za oskrbo svojih vozil in za polnjenje kanistrov z gorivom za kasnejšo uporabo, vključno z napajanjem agregatov. "Napolniš agregat in imaš elektriko. Imaš elektriko, lahko napolniš dron in napadeš Harkovsko regijo v njegovem dosegu," pojasnjuje.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Uničena črpalka v Izuimu v Harkovski oblasti Profimedia

Uničena črpalka v Izuimu v Harkovski oblasti Profimedia

Uničena črpalka v Izuimu v Harkovski oblasti Profimedia

Uničena črpalka v Izuimu v Harkovski oblasti Profimedia







Obrambni strokovnjak Kevliuk sicer meni, da se bo Rusija pri širitvi napadov na črpalke v osrednjo in zahodno Ukrajino soočila z večjimi težavami, saj tam gostejše mreže zračne obrambe otežujejo napade z droni. Tudi daljše razdalje, ki jih morajo ruski droni prepotovati, da dosežejo te regije, delujejo Ukrajini v prid. Kljub temu pa posamezni napadi na logistična središča in bencinske črpalke vzdolž ključnih prometnih koridorjev ostajajo verodostojna grožnja, pritrjuje.

Kako zaščititi vse?

V svetovalnem podjetju za trg goriv A-95 opozarjajo, da napadi povzročajo velike izgube naftnim trgovcem z gorivom. Obnova bencinske črpalke lahko stane od približno 500.000 do nekaj milijonov evrov. "Razumljivo je, da če raketa zadene objekt, vreden več milijonov, tja nihče ne bo vložil še enega milijona," poudarja Serhij Kujun. "A kaj je alternativa? Zapreti bencinske črpalke? Potem izgubite vsako možnost, da jih ponovno vzpostavite. Ko enkrat to narediš, se lahko posloviš od posla," dodaja. Večino bencinskih servisov je sicer mogoče popraviti. Ker so rezervoarji za gorivo zakopani pod zemljo, obnova bencinske postaje običajno pomeni zamenjavo nadzemne infrastrukture, zlasti črpalk, kar stane približno med 17.000 in 27.000 evri, računa Kujun.

Popravilo črpalke stane precej denarja FOTO: Profimedia