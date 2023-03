Darilo Latvije: prve avtomobile pijanih voznikov že poslali v Ukrajino

Potem ko je latvijska vladajoča koalicija odobrila predlog o usodi zaplenjenih vozil oseb, ki so vozile pod vplivom alkohola, so prvo pošiljko avtomobilov že podarili državi v vojni. Riga upa, da bodo Kijevu pomagali pri njegovih vojnih prizadevanjih. "To so neeksplodirani droni na cestah Latvije," je dejal Reinis Pozniaks iz Agenduma, podjetja, ki v Ukrajino prevaža vozila.

Latvija je prejšnji mesec potrdila predlog, da bi zasežene avtomobile pijanih voznikov, ki so na testu alkoholiziranosti pokazali najmanj 0,15 promila alkohola v krvi, poslala ukrajinski vojski. Ta teden pa so prvih osem avtomobilov že poslali v Ukrajino. Vozila so predali skupini Agendum, ki se ukvarja z dostavo avtomobilov v opustošena ukrajinska mesta in na vojne črte, poroča Euronews. V sredo je Reinis Pozniaks iz Agenduma na spletu objavil sliko vozil, ki so jih prevažali v Ukrajino. "Potovanje iz naše garaže v Ukrajino se začenja. En avtomobil se ne bo odkupil samo za alkohol, temveč tudi ideološko karmo," je pripisal. S spletom je delil tudi svoje obžalovanje zaradi števila pijanih voznikov v Latviji: "To so neeksplodirani droni na cestah Latvije. To ni niti pet odstotkov vseh zaseženih. Koliko je takšnih, ki jih policija ni ujela?" Dodal je, da odlično, da lahko na takšen način pomagajo Ukrajini, a da je število "morebitnih morilcev na cestah je res strašljivo". Avtomobile, ki jih zasežejo državni organi, običajno prodajo, reciklirajo ali razstavijo za rezervne dele. Toda latvijske oblasti so se v luči vojne vihre v Ukrajini odločile, da vozila uporabili za pomoč državi. Latvijske oblasti so obljubile, da bodo Agendumu vsak teden predale dva ducata zaseženih vozil za Ukrajino. PREBERI ŠE Latvija bo vozila, zaplenjena pijanim voznikom, predala ukrajinski vojski Po navedbah latvijske državne davčne službe bo Agendum avtomobile, ki so jih zasegli pijanim voznikom, odpeljal tja, kjer jih najbolj potrebujejo. Latvijski mediji sicer poročajo, da bodo avtomobile dostavili vojaškim enotam ukrajinskega ministrstva za obrambo, regionalni klinični bolnišnici Vinica in teritorialnemu zdravniškemu združenju Sveta Kupjansk.