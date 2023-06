Dober teden pred uničenjem na jezu fotografirali avto z eksplozivom?

Ukrajina je za uničenje Kahovke obtožila Rusijo, fotografije, ki jih je posnelo brezpilotno letalo, in informacije AP Newsa pa namigujejo, da bi to lahko bilo res. Kot poroča medij, naj bi imela namreč Rusija "sredstva, motiv in priložnost" za zrušitev ukrajinskega jezu. Ena od fotografij medtem razkriva domnevno avtobombo, ki naj bi bila na jezu prisotna le dober teden pred eksplozijo.

"Rusija je imela sredstva, motiv in priložnost, da uniči jez Kahovka," poroča tiskovna agencija AP News, pri čemer se sklicuje na fotografije, ki so jih posnela brezpilotna letala, in informacije iz vojaških in političnih virov na tem območju. Ukrajina je sicer Rusijo že kmalu po incidentu obtožila, da je razstrelila jez iz časa Sovjetske zveze, ki je pod ruskim nadzorom že skoraj od samega začetka vojne.

icon-expand Domnevna avtobomba na vrhu jezu FOTO: AP

Skupina mednarodnih pravnih strokovnjakov, ki pomaga ukrajinskemu tožilstvu pri njihovi preiskavi, je dejala, da je zrušitev jezu "zelo verjetno" povzročil eksploziv, ki so ga namestili Rusi. Fotografije, ki jih je pridobil AP News, razkrivajo tudi, da naj bi bila nedolgo pred dogodkom na jezu prisotna tudi domnevna avtobomba. 28. maja je dron posnel fotografije iz zraka, ki prikazujejo avtomobil z odstranjeno streho. V njem je videti več sodov, na enem pa naj bi bila pritrjena kopenska mina ter kabel, ki se razteza proti okupiranemu ozemlju. Ni sicer jasno, kako dolgo naj bi avto ostal na območju. Anonimni predstavnik ukrajinskih specialnih enot za komunikacije meni, da je bil namen avta dvojen: ustaviti vsako ukrajinsko napredovanje na jezu in okrepiti načrtovano eksplozijo, ki izvira iz strojnice, ter uničiti vrh jezu. Avtobomba sama za popolno uničenje sicer ne bi bila dovolj. Eksplozija, ki je uničila Kahovko, pa naj bi, kot je dejal ukrajinski uradnik, prišla prav z območja strojnice na jezu. Z uradnikom Združenih držav sta povedala, da so bile ruske sile tam že nekaj časa.

icon-expand Fotografije naj bi nastale 28. maja. FOTO: AP

Druge fotografije prikazujejo na desetine ruskih vojakov, utaborjenih na bregu Dnipra. Vojaki naj bi se sproščeno sprehajali ob jezu. "Miniranje krajev pred umikom je redna praksa," je za AP pojasnil poveljnik Bugskij Garda Ilia Zelinski. Povedal je, da so narasle vode po uničenju jezu hitro preplavile njihove položaje. "Njihova dejanja so prekinila nekatere naše dobavne verige in nam otežila prečkanje Dnepra," je dodal.