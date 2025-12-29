Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
POP 30 Slovenija Črna kronika Tujina Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Čas za zemljo Ceste TV spored
Voyo.si
Ukrajina

Konec vojne bližje? Rešenih 95 odstotkov vprašanj

Miami, 29. 12. 2025 06.26 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
T.H. STA
Donald Trump in Volodimir Zelenski na Floridi

Ameriški predsednik Donald Trump in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sta po nedeljskih pogovorih na Floridi zatrdila, da je bil dosežen velik napredek pri mirovnem načrtu za Ukrajino, vendar nista potrdila ničesar konkretnega. Tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozdravila "znaten napredek" glede mirovnega načrta za Ukrajino, ki sta ga po njeni oceni dosegla Trump in Zelenski.

"Dosežen je bil znaten napredek, ki ga pozdravljamo. Evropa je pripravljena nadaljevati sodelovanje z Ukrajino in našimi ameriškimi partnerji, da bi utrdili ta napredek," je v objavi na družbenem omrežju X zapisala Ursula von der Leyen.

Predsednica Evropske komisije je poudarila, da so za Evropo v teh prizadevanjih najpomembnejša trdna varnostna jamstva. Donald Trump in Volodimir Zelenski po pogovorih sicer nista potrdila, da je bil glede tega dosežen dogovor.

Donald Trump in Volodimir Zelenski na Floridi
Donald Trump in Volodimir Zelenski na Floridi
FOTO: AP

V naslednjih tednih naj bi bilo jasno, ali se bo vojna v Ukrajini končala

Trump je po pogovoru z Zelenskim v letovišču Mar-a-Lago izjavil, da so se dogovorili o okoli 95 odstotkih vprašanj, v naslednjih tednih pa naj bi bilo jasno, ali se bo vojna v Ukrajini končala. Izrazil je tudi pripravljenost, da o mirovnem načrtu govori v ukrajinskem parlamentu.

Zelenski je med drugim dejal, da so se dogovorili o okrog 90 odstotkih mirovnega načrta v 20 točkah, prav tako pa naj bi skoraj dokončali dogovor o varnostnih jamstvih ZDA Ukrajini.

Oba predsednika sta se po pogovorih za zaprtimi vrati zahvalila vsem, ki so sodelovali pri sestavljanju mirovnega načrta. Po besedah Zelenskega so se "dogovorili, da se bodo naše ekipe v prihodnjih tednih sestale, da zaključijo vse obravnavane zadeve."

Trumpov klic Putinu

Trump je med kratko novinarsko konferenco po pogovorih z Zelenskim večkrat pohvalil ruskega predsednika Vladimirja Putina, tudi zato, ker naj ne bi bombardiral jedrske elektrarne Zaporožje; glede tega vprašanja naj bi se po Trumpovih navedbah Ukrajina in Rusija bližala dogovoru.

Donald Trump in Volodimir Zelenski na Floridi
Donald Trump in Volodimir Zelenski na Floridi
FOTO: AP

Ameriški predsednik je omenil, da je pred srečanjem z Zelenskim govoril po telefonu s Putinom dve uri in pol in ga namerava kmalu znova poklicati.

Po njegovih besedah Putin želi, da Ukrajini uspe, poleg tega pa si želi boljših odnosov med ZDA in Rusijo, kar naj bi onemogočila demokratska prevara glede ruskega vpletanja v ameriške volitve.

Eno od ključnih vprašanj, ki je še odprto, je usoda pokrajine Donbas, vendar pa je Trump ob priznanju, da gre za težko vprašanje, zatrdil, da se Ukrajina in Rusija bližata dogovoru glede statusa Donbasa.

Rusija vztraja pri svojih ozemeljskih zahtevah in zasedbi regij Doneck in Lugansk, ki sestavljata Donbas oz. Doneški bazen, čeprav ukrajinska vojska še vedno brani približno petino regije Doneck.

Z evropskimi voditelji

Ameriški in ukrajinski predsednik sta po pogovorih po telefonu govorila še z voditelji Francije, Nemčije, Velike Britanije, Finske, Italije, Poljske, Norveške, Zveze Nato in Evropske komisije. Pogovor z evropskimi voditelji, ki naj bi trajal več kot uro, je potrdil tudi Trump. Skupaj naj bi se srečali januarja v Washingtonu.

Donald Trump in Volodimir Zelenski na Floridi
Donald Trump in Volodimir Zelenski na Floridi
FOTO: AP

Tiskovni predstavnik britanskega premierja Keir Starmerja je sporočil, da se je razprava osredotočila na prizadevanja za zagotovitev miru v Ukrajini, voditelji pa so Trumpa pohvalili za dosedanji napredek, navajajo tuje tiskovne agencije.

Finski predsednik Alexander Stubb pa je pisal, da so evropski voditelji s predsednikoma ZDA in Ukrajine v skupnem telefonskem pogovoru "razpravljali o konkretnih ukrepih za končanje vojne". "Vsi si prizadevamo za dosego pravičnega in trajnega miru," je sporočil Stubb.

vojna ukrajna rusija pogovori trump zelenski

Trump in Putin: Evropsko-ukrajinski predlog bi konflikt le podaljšal

SORODNI ČLANKI

Trump in Putin: Evropsko-ukrajinski predlog bi konflikt le podaljšal

Trenutek, ko dron zadane blok v Kijevu. Rusija: Napadli smo vojaške objekte

Zelenski pozdravil 'nove ideje' o miru in napovedal srečanje s Trumpom

Zelenski v božičnem nagovoru: Imamo eno željo: 'Naj pogine'

bibaleze
Portal
Razkritje po desetletjih: pravi razlog, zakaj Tito in Jovanka nista imela otrok
5 stvari v otroški sobi, ki ogrožajo vašega otroka
5 stvari v otroški sobi, ki ogrožajo vašega otroka
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
Tako je videti empatija pri dvoletniku
Tako je videti empatija pri dvoletniku
zadovoljna
Portal
Krute besede učiteljice, ki so jo zaznamovale
Dnevni horoskop: Biki bodo prisluhnili brez obsojanja, levi so umirjeni
Dnevni horoskop: Biki bodo prisluhnili brez obsojanja, levi so umirjeni
Ali dolgotrajno jemanje kontracepcijskih tablet vpliva na plodnost?
Ali dolgotrajno jemanje kontracepcijskih tablet vpliva na plodnost?
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
vizita
Portal
Tinitus ga je mučil dve leti, preden je izvedel, da gre za skriti znak možganskega tumorja
Znanstveniki odkrili, zakaj ženske veliko pogosteje trpijo za sindromom razdražljivega črevesja
Znanstveniki odkrili, zakaj ženske veliko pogosteje trpijo za sindromom razdražljivega črevesja
Takšen srčni utrip, kot imate, takšno je vaše zdravje
Takšen srčni utrip, kot imate, takšno je vaše zdravje
Kaj resnično pomaga pri težavah z grlom, sinusi in pljuči?
Kaj resnično pomaga pri težavah z grlom, sinusi in pljuči?
cekin
Portal
Kako si postaviti finančne cilje za leto 2026, da ne obupate že januarja
S 450.000 recikliranimi kosi do pologa za dom
S 450.000 recikliranimi kosi do pologa za dom
Taylor Swift plačala dve milijardi za 'svobodo'
Taylor Swift plačala dve milijardi za 'svobodo'
Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
moskisvet
Portal
Obudite strast: Kako preživeti upad libida?
Kako se spopasti s stresom med prazniki?
Kako se spopasti s stresom med prazniki?
Mama je imela prav: telefon te res poneumlja
Mama je imela prav: telefon te res poneumlja
Spala je z 200 moškimi
Spala je z 200 moškimi
dominvrt
Portal
Tako se boste izognili plesni, vonjavam in vlagi
Veste, kaj pomeni, če si pes liže tačke?
Veste, kaj pomeni, če si pes liže tačke?
Skrita grožnja v našem okolju, ki kroji naš vsakdan
Skrita grožnja v našem okolju, ki kroji naš vsakdan
6 najpogostejših vzrokov za požar v stanovanju
6 najpogostejših vzrokov za požar v stanovanju
okusno
Portal
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu
Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu
voyo
Portal
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425