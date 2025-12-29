Konec vojne bližje? Rešenih 95 odstotkov vprašanj

"Dosežen je bil znaten napredek, ki ga pozdravljamo. Evropa je pripravljena nadaljevati sodelovanje z Ukrajino in našimi ameriškimi partnerji, da bi utrdili ta napredek," je v objavi na družbenem omrežju X zapisala Ursula von der Leyen. Predsednica Evropske komisije je poudarila, da so za Evropo v teh prizadevanjih najpomembnejša trdna varnostna jamstva. Donald Trump in Volodimir Zelenski po pogovorih sicer nista potrdila, da je bil glede tega dosežen dogovor.

Donald Trump in Volodimir Zelenski na Floridi FOTO: AP

V naslednjih tednih naj bi bilo jasno, ali se bo vojna v Ukrajini končala

Trump je po pogovoru z Zelenskim v letovišču Mar-a-Lago izjavil, da so se dogovorili o okoli 95 odstotkih vprašanj, v naslednjih tednih pa naj bi bilo jasno, ali se bo vojna v Ukrajini končala. Izrazil je tudi pripravljenost, da o mirovnem načrtu govori v ukrajinskem parlamentu. Zelenski je med drugim dejal, da so se dogovorili o okrog 90 odstotkih mirovnega načrta v 20 točkah, prav tako pa naj bi skoraj dokončali dogovor o varnostnih jamstvih ZDA Ukrajini. Oba predsednika sta se po pogovorih za zaprtimi vrati zahvalila vsem, ki so sodelovali pri sestavljanju mirovnega načrta. Po besedah Zelenskega so se "dogovorili, da se bodo naše ekipe v prihodnjih tednih sestale, da zaključijo vse obravnavane zadeve."

Trumpov klic Putinu

Trump je med kratko novinarsko konferenco po pogovorih z Zelenskim večkrat pohvalil ruskega predsednika Vladimirja Putina, tudi zato, ker naj ne bi bombardiral jedrske elektrarne Zaporožje; glede tega vprašanja naj bi se po Trumpovih navedbah Ukrajina in Rusija bližala dogovoru.

Donald Trump in Volodimir Zelenski na Floridi FOTO: AP

Ameriški predsednik je omenil, da je pred srečanjem z Zelenskim govoril po telefonu s Putinom dve uri in pol in ga namerava kmalu znova poklicati. Po njegovih besedah Putin želi, da Ukrajini uspe, poleg tega pa si želi boljših odnosov med ZDA in Rusijo, kar naj bi onemogočila demokratska prevara glede ruskega vpletanja v ameriške volitve. Eno od ključnih vprašanj, ki je še odprto, je usoda pokrajine Donbas, vendar pa je Trump ob priznanju, da gre za težko vprašanje, zatrdil, da se Ukrajina in Rusija bližata dogovoru glede statusa Donbasa. Rusija vztraja pri svojih ozemeljskih zahtevah in zasedbi regij Doneck in Lugansk, ki sestavljata Donbas oz. Doneški bazen, čeprav ukrajinska vojska še vedno brani približno petino regije Doneck.

Z evropskimi voditelji

Ameriški in ukrajinski predsednik sta po pogovorih po telefonu govorila še z voditelji Francije, Nemčije, Velike Britanije, Finske, Italije, Poljske, Norveške, Zveze Nato in Evropske komisije. Pogovor z evropskimi voditelji, ki naj bi trajal več kot uro, je potrdil tudi Trump. Skupaj naj bi se srečali januarja v Washingtonu.

Donald Trump in Volodimir Zelenski na Floridi FOTO: AP