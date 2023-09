Domnevno ubiti poveljnik ruske črnomorske flote vendarle živ?

Vseeno pa se je Viktor Sokolov pojavil na posnetku (domnevno) današnjega sestanka ruskega ministrstva za obrambo, ki ga je vodil Sergej Šojgu. Sokolov je bil med tistimi poveljniki, ki so se sestanka udeležili na daljavo.

V osemminutnem videoposnetku, ki ga je objavilo rusko obrambno ministrstvo, se Sokolov v vojaški uniformi večkrat pojavi na zaslonu, vendar ne spregovori. Pred tem so na ministrstvu v izjavi za javnost zapisali zgolj, da je sestanek potekal, iz Kremlja pa so sporočili, da nimajo informacij o Sokolovu in nadaljnja vprašanja preusmerili na ministrstvo za obrambo. Proruski telegram kanali so Sokolova že poimenovali "Duh Sevastopola".