Ukrajina

Dramatičen pobeg na Madžarsko: odvetnik zdrvel skozi mejno zapornico

Budimpešta, 01. 11. 2025 20.08 | Posodobljeno pred eno minuto

M.P.
Nekdanji madžarski politik iz Ukrajine, ki je trenutno zaposlen kot odvetnik, je izvedel dramatičen pobeg iz Ukrajine. Odvetnik je z vozilom z visoko hitrostjo zapeljal mimo mejne kontrole, trčil v zapornico in nezakonito zapustil Ukrajino, so sporočile ukrajinske oblasti. Kot poročajo mediji, naj bi voznik ob tem skušal trčiti tudi v mejnega policista.

Zakarpatska oblast na skrajnem zahodu Ukrajine je sprožila dva kazenska postopka zoper nekdanjega madžarskega politika, trenutno zaposlenega kot odvetnika, zaradi kršitve državne meje. Kot poroča portal Ukrainian National News, 38-letnemu moškemu zdaj grozi do 12 let zapora.

Odvetnik je namreč, kot je razvidno tudi s posnetka, deljenega na družbenih omrežjih, z visoko hitrostjo zapeljal mimo kontrolne točke na meji med Ukrajino in Madžarsko, ne da bi se pri tem ustavil. Voznik je ob tem trčil v zapornico in nadaljeval vožnjo na madžarsko ozemlje.

Incident se je zgodil 30. oktobra zvečer, pod procesnim vodstvom Specializiranega tožilstva Zakarpatja na področju obrambe zahodne regije pa je bila sprožena preiskava dejstva kršitve državne meje.

Kot navaja portal, naj bi skušal voznik ob nezakonitem odhodu iz Ukrajine trčiti tudi v obmejnega policista, a je bil pri tem neuspešen. Policist naj bi se sicer kljub temu v dogodku poškodoval.

Kot se je izkazalo, je za volanom sedel 38-letni prebivalec mesta Berehove, ki je dezertiral iz vojaške enote. Poročila namreč razkrivajo tudi, da je bil od 23. junija mobiliziran in je služil v ukrajinski vojski.

Na podlagi slednjega so oblasti zoper kršitelja sprožile še dva kazenska postopka - napad na življenje uradne osebe in dezerterstvo. Kot poroča medij, predobravnavna preiskava še poteka. 

Čeprav še vedno ni jasno, kaj ga čaka na Madžarskem, naj bi imel madžarsko državljanstvo.

