Dražba stanovanj na Krimu: Rusija bo prodala stanovanje Zelenskega

V začetku leta so ruski uradniki sporočili, da so nacionalizirali 500 nepremičnin v regiji, ki jo je Rusija zasedla pred dobrimi devetimi leti. Zdaj pa so napovedali, da bodo na dražbi prodali okoli 100 nacionaliziranih nepremičnin, med katerimi je tudi stanovanje ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

Ruski uradniki na Krimu, ki jih je po priključitvi polotoka Rusiji tja namestil ruski predsednik Vladimir Putin, so sporočili, da bodo na dražbi kmalu prodali približno 100 od 500 nepremičnin, ki so jih v začetku leta nacionalizirali, poroča Reuters. icon-expand Volodimir Zelenski FOTO: AP Predsednik krimskega parlamenta Vladimir Konstantinov je sicer povedal, da so nekaj nepremičnin že prodali, in sicer v skupni vrednosti 8,51 milijona dolarjev (nekaj manj kot osem milijonov evrov). Na seznamu nepremičnin, ki jih dražba še čaka, pa je tudi stanovanje ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Da bodo stanovanje ukrajinskega predsednika prodali, so ruski uradniki sicer napovedali že maja. Izkupiček pa, kot so dejali, bodo namenili za financiranje vojne v Ukrajini, poroča Insider. Stanovanje na vrhu stavbe v letoviškem mestu ob Črnem morju naj bi bilo vredno okoli 800.000 dolarjev (slabih 750 tisoč evrov). So pa zdaj javnost znova obvestili o načrtovani dražbi. Novica o tem je odjeknila po tem, ko so ukrajinske sile v sredo zjutraj izvedle napad na pomembno pristaniško mesto na Krimu Sevastopol. Po informacijah ruskih oblasti je zagorela ladjedelnica, pri tem pa naj bi bilo poškodovanih 24 ljudi in dve plovili. PREBERI ŠE Ukrajinci napadli Krim, zagorela ladjedelnica v Sevastopolu Po poročanju tujih medijev naj bi ukrajinski partizanski skupini in krimskim Tatarom (ATESH) – oborožena gverilna skupina, ki se na okupiranem ozemlju bori proti Rusiji – pomagal "dvojni agent". Pomembne informacije naj bi namreč po poročanju Kyiv Posta skupini namreč dobili od pripadnika ruske vojske. "Uspelo nam je pritegniti enega od vojaških članov ruske črnomorske flote, ki je dobil najnovejše informacije o postavitvi in verjetnih bojnih nalogah podmornice Rostov na Donu," je za medije povedal ATESH. Navedb sicer nismo mogli neodvisno preveriti.