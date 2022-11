Dron nad ruskega vojaka, ta njegove granate pobiral in metal iz jarka

Posnetek prikazuje dogajanje, ki naj bi se odvilo pred nekaj meseci na harkovskem bojišču v jarkih nedaleč od vasi Mala Rogan, skozi objektiv ukrajinskega vojaškega drona. Brezpilotnik, oborožen s 40-milimetrskimi grantami M430 ameriške izdelave, je v jarkih naletel na ranjenega vojaka, ki so ga po vsej verjetnosti soborci pustili za seboj.

Prva granata, ki jo je odvrgel dron na daljinsko upravljanje, je pristala praktično v naročju ležečega vojaka, ki jo je bliskovito pobral in odvrgel ravno dovolj daleč, da ga ob eksploziji ni pokončala. Naslednji poskus je končal za njegovim hrbtom. Tokrat se je vojak odzval precej bolj hladnokrvno, izbrskal granato in jo spokojno odvrgel stran. Dronu se ni posrečilo niti v tretje, saj je granata zgrešila cilj za nekaj metrov. Vojak se je nato pobral in pobegnil skozi prestreljeno pokrajino, saj je brezpilotnik očitno odvrgel ves smrtonosni tovor, ki ga je imel na voljo.

Po objavi posnetka so se pojavila ugibanja o vojakovi usodi, javil pa naj bi se eden od njegovih soborcev in pripadnikov 138. posebne stražne motorizirane brigade ruske vojske, ki je dejal, da je z vojakom vse v redu. "V nasprotju s špekulacijami in razpravami je naš borec živ in je že davno okreval," je dejal.

Številni se tudi sprašujejo, zakaj dve granati nista eksplodirali takoj ob padcu kot v drugih primerih. Očitno je vojak poleg mirnosti imel tudi srečo. Tako je na primer eden od dronov z enako oborožitvijo onesposobil ruski oklepnik.