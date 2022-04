Družina ujetega britanskega vojaka s prošnjo Kremlju: Prosimo, bodite humani

Obstreljevanje Mariupola se nadaljuje, ruska vojska pa naj bi načrtovala tudi ofenzivo na tamkajšnjo jeklarno Azovstal, v kateri je ujetih več tisoč ukrajinskih vojakov. V tem pristaniškem mestu na jugovzhodu države pa so ruske sile ujele tudi britanskega vojaka Aidna Aslina, ki se je med vojno pridružil ukrajinskim četam. Aidnova družina je ob njegovem zajetju Rusiji namenila obupano prošnjo, naj z njim in ostalimi vojaki ravnajo humano in dostojno. Na spletu pa se je pojavil tudi posnetek domnevnega telefonskega pogovora z Aidnom, ki naj bi nastal pred predajo njegove enote.

Po tem, ko se je zaljubil v dekle iz Mikolajeva, se je nekdaj negovalni delavec iz Velike Britanije tudi sam preselil v Ukrajino. V vojni pa je tudi sam poprijel za orožje in stopil v bran svoji novi domovini. 28-letni Aiden Aslin je sodeloval v enoti, ki je poskusila ubraniti pristaniško mesto Mariupol. Pod psevdonimom je na družbenem omrežju objavljal zapise o dogajanju v tem jugovzhodnem ukrajinskem mestu, poroča Sky News. "Minilo je 48 dni in Mariupol smo poskušali braniti po svojih najboljših močeh. Vendar pa zdaj nimamo druge izbire, kot da se predamo ruskim silam," je zapisal. "Zmanjkalo nam je hrane in streliva. V veselje mi je bilo, upam, da se vojna kmalu konča," je še dodal v zapisu. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Za Daily Mail je spregovoril tudi Aslinov mlajši brat Nathan Wood, ki pravi, da je od brata, pred predajo prejel klic. "Aiden me je poklical ob treh zjutraj in omenil, da morajo odložiti orožje zaradi pomanjkanja hrane in streliva," je povedal ter dodal, da je bil klic zelo kratek. Trenutno nimajo dodatnih informacij, je dejal. Vedo le, da naj bi se poveljnik Aidnove enote z ruskimi četami pogajal o morebitni predaji. "Ne želimo izdati preveč informacij. Naša glavna skrb je Aidnova dobrobit in njegova varnost," je še povedal. Kot je dejal, se namreč zavedajo "grozljivih opozoril", ki jih je ruski predsednik Vladimir Putin namenil vojakom z Zahoda, ki sodelujejo v ukrajinskih četah. Ob tem je poudaril, da Aiden ni plačanec, čeprav a so ga kot takšnega imenovali. V ukrajinsko vojsko se je namreč, kot je razložil, vpisal že pred štirimi leti, prav tako pa ima tudi dvojno državljanstvo. Rusijo ob tem opominja na Ženevsko konvencijo ter prosi, naj z njegovim bratom in ostalimi ujetimi vojaki ravnajo humano in dostojno. "Aidna bi lahko Rusi uporabili za propagandno orožje. Upamo le, da ne bodo naredili kaj drastičnega. Želimo si, da je varen," je dejal. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Na spletu se je pojavil tudi posnetek domnevnega telefonskega pogovora z Aidnom pred predajo ruskim vojakom. "Najverjetneje me bodo uporabili za propagando," pravi moški, ki naj bi bil Aiden, nakar mu sogovornik svetuje, naj "predvsem vojaki z Zahoda" poiščejo civilna oblačila. "To smo že poskusili, vendar pa ni delovalo," odgovarja Britanec. PREBERI ŠE Blinken: Uporabe kemičnega orožja v Mariupolu ni mogoče potrditi Poročila medtem prihajajo, da naj bi se enota ukrajinskih marincev, med katerimi je tudi Britanec, v Mariupolu predala ruskim silam. Za zdaj še ni znano, kaj se bo zgodilo z 28-letnikom iz Nottinghamshirea. Ujeti britanski vojak se je sicer pred tem v Iraku deset mesecev boril proti Islamski državi, leta 2016 pa so ga ob vrnitvi domov aretirali. Oblasti so ga zaslišale zaradi domnevnega terorističnega dejanja. V času ruskega napada na Ukrajino je bil Aiden nameščen v regiji Donbas. Mariupol je sicer že nekaj tednov pod intenzivnim napadom ruskih sil, Združeno kraljestvo pa preiskuje poročila o morebitni uporabi kemičnega orožja v mestu. Zunanja ministrica Liz Truss je dejala, da bi bila vsaka potrjena uporaba takšnega orožja v Mariupolu "bezumno stopnjevanje" vojne.