Družina zgrožena, a tudi hvaležna za fotografije pretepenega Aslina: 'Še je živ'

Vse doslej so sicer upali, da so bile novice o predaji njegove enote le laž. Vendar pa so fotografije zdaj razblinile vse dvome - Aslin je v ruskem ujetništvu. "Aiden je. Zagotovo je Aiden," je ob pogledu na fotografije dejala njegova mati. "To so njegove tetovaže. Obstaja sicer majhno upanje, da so bile fotografije obdelane, vendar pa sama dvomim v to. Upam, da se bo Putin držal Ženevske konvencije," je dodala.

"Že nekaj dni se nisva pogovarjala. Nazadnje je poklical zgodaj zjutraj, ko je dejal, da bodo zaradi pomanjkanja hrane in streliva odložili orožje," je povedal Wood. Takrat je družina britanskega vojaka Krim prvič pozvala, naj z Aslinom in ostalimi ujetimi vojaki ravnajo humano ter dostojno. Slišali so namreč grožnje, ki jih je vojakom z Zahoda namenil ruski predsednik Vladimir Putin.

Aslin se je sicer v Ukrajino preselil leta 2018, potem ko se je zaljubil v žensko iz Mikolajeva. Kasneje se je pridružil tudi ukrajinskim oboroženim silam. V bitki za Mariupol se je več tednov boril kot plačan pripadnik ukrajinske vojske, pred tremi dnevi pa se je s svojo enoto predal ruskim silam.

Ruska televizija, ki je sicer intervjuvala zajetega Britanca, je Aslina označila za "britanskega plačanca", ki da se je boril na strani nacistov v Mariupolu. Na spletu so delili tudi del intervjuja, ki so ga ruski mediji opravili z Britancem, v katerem govori o njegovi enoti in vojski. "Ves čas sem preživel v bunkerju, saj me je bilo strah. Tam je bil tudi en Maročan in en Hrvat. Prav tako še en Britanec," je dejal.

Omenjeni intervju je sicer promoviral tudi ugledni dopisnik ruske državne televizije Andrej Rudenko, ki je na spletu delil prvo fotografijo vojaka po njegovem zajetju. Ruski mediji so o Aslinu med drugim dejali, da se je pred tem boril na strani radikalnih islamistov v Siriji ter da je osumljen boja za teroriste.