Duda: Raketa je ruske izdelave, dokazov o tem, kdo jo je izstrelil, nimamo

"Raketa ruske izdelave je padla in ubila dva poljska državljana," je povedal tiskovni predstavnik poljskega zunanjega ministrstva Lukasz Jasina. Dodal je, da se je to zgodilo v torek ob 15.40 po srednjeevropskem času. Kot je še povedal Jasina, so ruskega veleposlanika že poklicali na pogovor, da bi "takoj podal podrobna pojasnila".

Poljska je že pred potrditvijo, da je šlo za raketo ruske izdelave, dvignila stopnjo pripravljenosti dela oboroženih sil, je po izredni seji sveta za nacionalno varnost, ki je potekala v torek zvečer, v Varšavi sporočil tiskovni predstavnik poljske vlade Piotr Müller.