Dva ameriška državljana pogrešana po prostovoljnem odhodu na bojišče v Ukrajini

Po poročanju medijev v ZDA sta dva ameriška veterana, ki naj bi se prostovoljno borila v Ukrajini, že približno teden dni pogrešana. CNN in časnik New York Times sta v sredo ob sklicevanju na njune sorodnike in druge vire opozorila na možnost, da ju je zajela ruska vojska.

Obstoj nepotrjenih poročil o dveh ameriških državljanih, ki naj bi jih zajela ruska vojska, je potrdil tudi tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva. Ameriška vlada pristnosti poročil zaenkrat še ni potrdila, je pa sprožila preiskavo. "Po najboljših močeh spremljamo dogajanje in preverjamo, kaj lahko storimo," je na novinarski konferenci povedal tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost Bele hiše John Kirby. Dodal je, da bodo storili vse, da se veterana varno vrneta domov, v kolikor se bodo poročila izkazala za resnična. icon-expand Predstavnik Sveta za nacionalno varnost Bele hiše John Kirby je dejal, da dogajanje pozorno spremljajo. FOTO: Profimedia Po poročanju medijev naj bi bila pogrešana moška iz zvezne države Alabama, stara 39 in 27 let. Izginila sta, medtem ko je bila njuna bojna enota 9. junija napadena v regiji Harkov na severovzhodu Ukrajine. Preostalemu delu enote se je sicer uspelo umakniti na varno. Iskanje dveh Američanov je bilo za zdaj neuspešno, družini pa sta z njima izgubili kontakt že 8. junija.