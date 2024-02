Dve leti, odkar so lesene puške zamenjali za prave

Ko je Vladimir Putin konec februarja 2022 ukazal začetek "posebne vojaške operacije" v Ukrajini, so nekateri vojaški analitiki napovedovali, da bo Kijev padel v treh dneh. Danes se je vojna prevesila v tretje leto. Na ulicah prestolnice ni ruskih vojakov, ti so se popolnoma umaknili tudi s severa države, zato pa vzhod še naprej krvavi. Frontna črta pušča za sabo na tisoče uničenih življenj, mrtvih, ranjenih, pohabljenih in razbitih družin.

Dve leti vojne smo povzeli v fotografijah, ki še bolj nazorno pokažejo (ne)smisel vsega. Opominjajo na to, da se za vojaškimi operacijami, zemljevidi premikov na fronti in osvo(bo)jenih ozemelj skrivajo tragične usode ljudi. In to običajno navadnih smrtnikov, ne tistih, ki sedijo v udobnih stolih Kremlja ali vrhovne rade.

Ukrajinci so morali lesene puške, s katerimi so se urili med stopnjevanjem napetosti, februarja 2022 zamenjati za prave. FOTO: AP icon-expand

Ruska invazija na Ukrajino se je začela 24. februarja 2022 s številnimi zračnimi napadi po vsej državi še pred zoro.

Kijev 20. februarja (levo) in Kijev 24. februarja (desno) FOTO: AP icon-expand

Ulice Kijeva in beg iz njega 24. februarja 2022 (zgoraj) in ulice Kijeva danes (spodaj) FOTO: AP icon-expand

Napredovanje ruskih kopenskih enot je bilo bliskovito: v zgolj nekaj tednih so zasedli obsežna območja v Ukrajini in dosegli predmestja Kijeva.

Odkrito množično grobišče v Buči (zgoraj) in spominska plošča ubitim (spodaj) FOTO: AP icon-expand

Iskanje zavetja pod porušenim mostom v Irpinu (zgoraj) in poznejša obnova istega mostu (spodaj) FOTO: AP icon-expand

Borodjanka takrat (levo) in postavljanje življenja na noge v uničenem mestu (desno) FOTO: AP icon-expand

Harkov na severu države so zasuli s točo izstrelkov, na jugu so prišli vse do Hersona, obkolili so Mariupol.

V Harkovu so sprva smrt sejale kasetne bombe (zgoraj), danes jo droni (spodaj). FOTO: AP icon-expand

Odesa na jugu Ukrajine je nekoč veljala za priljubljeno letovišče ob Črnem morju (zgoraj). Danes je obala opustošena (spodaj). FOTO: AP icon-expand

Mogočna jeklarna Azovstal v Mariupolu pred vojno (zgoraj), njeno uničenje (na sredini) in obnova (spodaj) FOTO: AP icon-expand

Ukrajinski marinec Sergij Volinski v ruskem ujetništvu pred Azovstalom (levo) in njegov objem s predsednikom Volodimirjem Zelenskim po osvoboditvi FOTO: AP icon-expand

Uničeno gledališče v Mariupolu (zgoraj) in njegova obnova (spodaj) FOTO: AP icon-expand

Toda Rusi so naleteli na močan ukrajinski odpor in plejado logističnih težav. Odsotnost jasnega cilja ruske vojske – Putin je sprva poudarjal denacifikacijo in demilitarizacijo Ukrajine – se je odrazila na slabi motivaciji njihovih vojakov, ki jih je pestilo tudi pomanjkanje zalog in streliva.

Mati padlega ruskega vojaka FOTO: AP icon-expand

Tega je Ukrajini skupaj s sodobnim orožjem priskrbel Zahod, do konca leta 2022 se je zemljevid razporeditve sil na tleh zelo preoblikoval. Rusiji ni uspelo zavzetje Kijeva, popolnoma so se umaknili tudi s severa države. Od takrat pa se je na bojišču le malo spremenilo, so spomnili pri BBC-ju. Frontna črta se je zacementirala na vzhodu Ukrajine.

Zapuščeno vozilo na frontni črti med letošnjo zimo FOTO: AP icon-expand

Selfi ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Avdijivki tik pred novim letom (levo), sredi februarja je Avdijivka padla v ruske roke (desno) FOTO: AP icon-expand

Nedavni padec Avdijivke predstavlja največjo spremembo na več kot 1000 kilometrov dolgi fronti, odkar so ruske sile maja lani zavzele Bahmut.

Opustošeni Bahmut. Bitka zanj je veljala za eno najbolj silovitih. FOTO: AP icon-expand

Toda tudi mesta, v katerih je ukrajinskim silam uspelo obdržati nadzor, so plačala visok davek. Denimo mesto Kramatorsk v regiji Doneck, v katerem je pred vojno živelo več kot 147.000 ljudi, je zapustila polovica prebivalcev. Vsaj nekaj denarja in življenja mestu prinaša le znatna prisotnost ukrajinskih vojakov, ki so tam nameščeni ali pa prek Kramatorska potujejo na vzhodno fronto.

Pulitzerjeva nagrada za fotografijo ranjenega prebivalca Kramatorska julija 2022 (zgoraj) in ukrajinski vojaki v tamkajšnji restavraciji oktobra lani (spodaj) FOTO: AP icon-expand

Obstreljevanje je terjalo visok davek tudi med tistimi, ki so napade preživeli. Življenja mnogih vojakov, pa tudi nedolžnih civilistov, nikoli več ne bodo enaka.

Krut davek vojne FOTO: AP icon-expand

Ko se je ukrajinski vojak Vitalij Khroniuk med ruskim raketiranjem vrgel na tla in si zaščitil glavo z rokami, si ni delal utvar. Vedel je, da lahko zdaj zdaj umre in v tistem trenutku je obžaloval le eno: da nima otroka.

Direktorica kijevske klinike za oploditev Halyna Strelko svojih skrbi za prihodnost ukrajinskega naroda ne skriva: "Nihče o tem ne govori, a ko bo enkrat vojne konec, bomo imeli resen demografski problem. Zdaj se še vsi pretvarjajo, da je vse v redu." Ena od rešitev je shranjevanje semenske tekočine, ki je za vojake brezplačno.

Vitalij Khroniuk in žena Ana sta se odločila za zamrznitev spermijev, če se ne bo vrnil s fronte. FOTO: AP icon-expand